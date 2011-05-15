تلاشهای بی ثمر و پایان غافلگیرانه فرستاده سرخورده اوباما در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی نوشت: "جرج میچل" فرستاده ویژه اوباما در خاورمیانه هیچ اختلاف و تضادی را غیر قابل حل نمی دانست. اما وی بعد از دو سال سرخوردگی و ناتوانی در پیشبرد گرایش متوقف شده صلح در خاورمیانه حالا تسلیم شده و کناره گیری کرد.

نویسنده در ادامه با اشاره به کناره گیری ناگهانی جرج میچل از سمت خود به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه نوشت: میچل که در سال 1998 بعد از مذاکرات طولانی مدت یک قرار داد صلح در شمال ایرلند را وساطت کرده بود به گفته خود بنا بر دلایل شخصی از این سمت کناره گیری کرد.

این مرد 77 ساله مدت دو سال بیهوده و بی ثمر تلاش کرد تا روند صلح در خاورمیانه را به نتیجه برساند. اما کناره گیری این میانجی بنام هیچ نشانه خوبی برای روند صلح مد نظر آمریکا در خاورمیانه نیست. بعد از دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خود گردان در سپتامبر گذشته اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به هر دو طرف یک سال زمان داده بود تا درباره یک قرارداد صلح با هم به توافق برسند. در این میان هیچ صحبتی از کناره گیری با این سرعت میشل در میان نبود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این کناره گیری در یک نقطه زمانی نامناسب برای حکومت اوباما رخ داد. این در حالی است که هفته آینده نتانیاهو برای گفتگو با اوباما به کاخ سفید خواهد آمد و این اولین مذاکره بلندپایه بعد از قرارداد آشتی بین دو گروه فتح و حماس است.

در ادامه آمده است: حکومت اوباما امیدهای زیادی به فرستادگان ویژه اش در مناطق جنگی بخصوص در افغانستان و پاکستان داشت. اما با وجود سفرهای بی وقفه هر دو دیپلمات بلند پایه، ریچارد هالبروک و جرج میچل به این دو منطقه جنگی هیچ دستاورد مهمی عاید حکومت آمریکا نشد. هالبروک که در پایان سال گذشته به صورت ناگهانی فوت کرد. میچل نیز تلاشهای خود را در ماههای گذشته بخصوص بعد از شروع شورشهای ملی در مصر و سقوط مبارک به طرز چشمگیری کاهش داد.

نویسنده در ادامه نوشت: اوباما، میچل را دو روز بعد از عهده داری ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کرد و این انتخاب سریع را به عنوان علامتی دانست که وی تا چه حد مصر است یک قرارداد صلح در خاورمیانه را وساطت کند.

