  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

آغاز پیش نام نویسی تشرف به عتبات عالیات در استان البرز

آغاز پیش نام نویسی تشرف به عتبات عالیات در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حج و زیارت استان البرز از آغاز پیش نام نویسی تشرف به عتبات عالیات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی حسینی افزود: پیش نام نویسی تشرف به عتبات عالیات از امروز 25 اردیبهشت ماه در استان البرز آغاز شده است. 

وی ادامه داد: این پیش نام نویسی تا ساعت 24روز شنبه 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

این مسئول عنوان کرد: متقاضیان در این زمینه می توانند برای نام نویسی به وب سایت http://atabat.haj.ir مراجعه و در زمینه نام نویسی برای خود و همراهان خود اقدام کنند.

حسینی اضافه کرد:نام نویسی یادشده برای متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در تاریخ دوم تیرماه لغایت ششم مرداد ماه است.

وی افزود: نتایج قرعه کشی، سه شنبه سوم تیرماه سال جاری بر روی سایت مربوطه گذاشته می شود و علاقمندان برای اطلاع در این خصوص باید به سایت مربوطه مراجعه کنند.

کد مطلب 1312125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها