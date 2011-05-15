کودکان کرجی با عملیات امداد و نجات هنگام وقوع زلزله آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تعدادی از کودکان کرجی به مناسبت هفته جهانی هلال احمر، طی برگزاری تمرینی با عملیات امداد و نجات هنگام وقوع زلزله آشنا شدند.

تمرین یادشده با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش امداد و نجات به کودکان در هنگام زلزله اجرا شده است.

کمک رسانی به افراد آسیب دیده بعد از زلزله از برنامه های آموزشی این تمرین بوده است.

در عین حال، در این تمرین آتش نشانان به شکل نمادین نسبت به اطفای حریق پس از زلزله و انتقال مجروحان به بیمارستان اقدام کردند.

تمرین یادشده در بوستان شهر کرج برگزار شد و بیش از 100 کودک از مهدهای کودک این شهرستان در آن شرکت داشته اند.