دشمنان تلاش خود را برای ضایع کردن اقتصاد ایران بیشتر کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فرهنگ اسلام بسیاری از ارزشهای رایج غلط را اصلاح و راه را از بی راه به خوبی مشخص کرده است.

وی احیا و تقویت فرهنگ جهاد را بسیار لازم برشمرد و افزود: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری باید مشکلات موجود در جامعه را شناسایی و برنامه های لازم برای مقابله تا رفع این مشکلات را ارائه دهد.

امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: با تقویت فرهنگ جهاد، می توان نقصها و مشکلات شناسایی شده را رفع کرد.

آیت الله ناصری در ادامه با اشاره به جنایتهای اخیر نسبت به شیعیان بحرین تصریح کرد: حمایت قاطع و صریح از شیعیان بحرین وظیفه تمامی مسلمانان به ویژه شیعیان است.

وی بیان داشت: قیام شیعیان دنیا به خصوص مردم ایران اسلامی در دفاع از شیعیان بی گناه بحرین احساس می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری نیز در این جلسه نیز اظهار داشت: دستگاه های اجرایی فرهنگی استان باید بعد فرهنگی سال جهاد اقتصادی را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.

علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی نقش مهمی در رونق و تقویت اقتصاد دارد، افزود: این شورا با تقویت فرهنگ خدمت به مردم می تواند در راستای توسعه اقتصادی تأثیر مثبت و مطلوبی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: تقویت فرهنگ در حوزه های اقتصادی مانند ترویج فرهنگ حمایت از تولید کنندگان داخلی، کاهش واردات اجناس خارجی و مصرف صحیح باعث توسعه همه جانبه و پیشرفت سریعتر می شود.

وی اعضای شورای فرهنگ عمومی و مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری را موظف به ارائه برنامه های علمی و کارشناسی در زمینه تقویت فرهنگ دانست.