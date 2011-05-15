هلال احمر نقش اول در آموزش عمومی و امداد رسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر استان، بیان کرد: برای امدادرسانی مطلوب به حادثه دیدگان دستگاه های دیگر باید به کمک هلال احمر بیایند تا تلفات کاهش یابد.

وی اظهار داشت: تعامل دستگاه های اجرایی با هلال احمر دامنه تلفات و آسیب ناشی ازحوادث غیرمترقبه را کاهش می دهد.

وی گفت: با بررسی های انجام شده هلال احمر مشهد در مانورهای مختلف از جمله زلزله و سیل کارنامه موفقی ارایه کرده است.

وی افزود: هلال احمر باید درآموزش عمومی پناه گیری و تخلیه را آموزش دهد و درآموزش عمومی نقش محوری برعهده دارد.

شریعتی با اشاره به اینکه خراسان رضوی برروی گسل زلزله واقع شده است، گفت: آموزش، تمرین و مانور می تواند به کاهش تلفات کمک کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای گفت: با بررسی های انجام شده از 40 حادثه غیرمترقبه در کشور 32 حادثه در خراسان رضوی به نوعی به وقوع می پیوندد.

به گفته وی برای کاهش تلفات در زلزله باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد.

رئیس جمعیت هلال احمرمشهد نیز گفت: 484 کانون دانش آموزی هلال احمر در مدارس نواحی هفت گانه این کلانشهر فعالیت می کنند.

مجید مذهبی افزود: دراین کانون ها 22 هزار نفر ازدانش آموزان ساکن مشهد عضویت دارند که نیمی از آنان دختر هستند.