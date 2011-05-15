کتابخانه مجلس 220 میلیون تومان کتاب از نمایشگاه امسال خرید

علی‌اکبر زارع بیدکی، مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره خرید این مرکز از نمایشگاه کتاب به خبرنگار مهر گفت: تقریبا 12هزار جلد کتاب فارسی، عربی و لاتین از 400 ناشر داخلی و خارجی که بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشتند برای کتابخانه خریداری شد.

وی ادامه داد: از این تعداد 5هزار جلد از کتاب‌های فارسی، 4 هزار جلد لاتین و 3 هزار جلد هم از کتاب‌های عربی است که کتاب‌ها از حوزه‌های علوم انسانی از جمله حقوق، فقه، علوم سیاسی، دین، اسلام‌شناسی، ایران‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، مدیریت و حسابداری انتخاب شده‌اند.

مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس درباره مبلغی که برای خرید کتاب‌ها هزینه شده‌است، توضیح داد: گرچه ما پیش‌بینی کرده بودیم 300 میلیون تومان خرید نمایشگاهی داشته باشیم، ولی به دلیل کمبود بودجه 220 میلیون تومان خرید کردیم و به دلیل همین کمبود بودجه بخشی از خریدهایمان را کنسل کردیم.

زارع افزود: از مبلغ 220 میلیون تومان، 170 میلیون تومان به کتاب‌های لاتین، 30 تا 35 میلیون کتاب‌های فارسی و 15 تا 20 میلیون هم به کتاب‌های عربی اختصاص یافت. گرچه امسال کتاب‌های چاپ اولی در نمایشگاه زیاد بود و ما نیز به بخشی از آنها نیاز داشتیم، ولی کسری بودجه مانع از خرید آنها شد.

این کارشناس امور کتابداری با اشاره به اینکه این میزان خرید به کتابخانه‌های "ایرانشناسی"، "انقلاب"، "افغانستان" و "مخزن اصلی" اضافه شده است، عنوان کرد: در مجموع از 12 هزار جلد کتاب خریداری شده 1500جلد کتاب مربوط به کتابخانه تخصصی انقلاب و افغانستان، 1800 جلد کتاب ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی مربوط به کتابخانه ایران‌شناسی و بقیه کتاب‌ها در مخزن اصلی ثبت خواهند شد.

وی اضافه کرد: مراحل ثبت و سازماندهی کتاب‌های فارسی تا چند روز آینده به پایان می‌رسد و تاکنون 4هزار جلد را ثبت کرده‌ایم. ورود اصلاعات و ثبت کتاب‌های عربی نیز تا پایان خرداد انجام می‌گیرد و کتاب‌های لاتین هم به مرور انجام می‌گیرد که تاکنون هزار جلد کتاب ثبت شده است.

زارع در پایان گفت: ما در طول سال هزار و 200 عنوان کتاب لاتین انتخاب و به ناشران خارجی سفارش داده بودیم و پولش را واریز کرده‌ایم که 500 جلد آن را تحویل گرفته‌ایم و بقیه به مرور دریافت می‌شود.