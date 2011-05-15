  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

نقاط حادثه خیز محور آزادشهر - شاهرود رفع می شود

نقاط حادثه خیز محور آزادشهر - شاهرود رفع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان گلستان از اجرای عملیات کوه بری و ترانشه برداری برای رفع نقاط حادثه خیر محور آزادشهر - شاهرود به مدت چهار روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی پیش از ظهر یکشنبه در بادزید از این طرح افزود: این عملیات  از روز یکشنبه شروع شد و تا 28 اردیبهشت ماه اداره دارد.

وی اظهار داشت: این محور از ساعت 8 صبح تا 20 مسدود  برای تردد خودروها مسدود است.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: این عملیات به منظور رفع نقاط حادثه خیز در این محور صورت خواهد گرفت و در زمان اجرای عملیات تردد وسایل نقلیه از این محور ممکن نخواهد بود.
 
شورابی تصریح کرد  رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند می توانند از مسیر مینودشت ، چمن بید- گرمه -  شاهرود و بالعکس به عنوان محور جایگزین تردد کنند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان در پایان گفت: استفاده کنندگان از راههای استان می توانند با تماس با شماره تلفن گویای 141 و 5- 2223131- 0171 مرکز مدیریت راههای استان بصورت شبانه روز از وضعیت راههای استان اطلاع حاصل فرمایند.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1312134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها