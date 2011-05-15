نقاط حادثه خیز محور آزادشهر - شاهرود رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی پیش از ظهر یکشنبه در بادزید از این طرح افزود: این عملیات از روز یکشنبه شروع شد و تا 28 اردیبهشت ماه اداره دارد.

وی اظهار داشت: این محور از ساعت 8 صبح تا 20 مسدود برای تردد خودروها مسدود است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: این عملیات به منظور رفع نقاط حادثه خیز در این محور صورت خواهد گرفت و در زمان اجرای عملیات تردد وسایل نقلیه از این محور ممکن نخواهد بود.

شورابی تصریح کرد رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند می توانند از مسیر مینودشت ، چمن بید- گرمه - شاهرود و بالعکس به عنوان محور جایگزین تردد کنند.



مدیرکل راه و ترابری گلستان در پایان گفت: استفاده کنندگان از راههای استان می توانند با تماس با شماره تلفن گویای 141 و 5- 2223131- 0171 مرکز مدیریت راههای استان بصورت شبانه روز از وضعیت راههای استان اطلاع حاصل فرمایند.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.