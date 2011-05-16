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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

20 تشکل مردم نهاد در خراسان شمالی فعالیت دارند

20 تشکل مردم نهاد در خراسان شمالی فعالیت دارند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: در استان خراسان شمالی تنها 20 تشکل مردم نهاد فعالیت می کنند.

 حسین برومند در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سرشماری از سازمانها و تشکلهای مردمی که سال گذشته انجام شد، به تشکیل بانک اطلاعاتی از این سازمانها منجر شد که امری بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: پارسال نمایشگاهی از توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد در این استان برپا شد و این امیدواری وجود دارد که امسال هم این نمایشگاه برپا شود.

این مسئول تصریح کرد: 13 ماده از قوانین سازمانهای مردم نهاد در مجلس به تصویب رسیده است و با تصویب این قوانین، مرجع واحدی مجوز فعالیت این تشکلها را صادر می کند.

وی افزود: تخصصی شدن این تشکلها نیز از برنامه هایی بود که انجام شد و امروز نقش سازمانهای مردم نهاد و تأثیرگذاری آنها در حوزه های مختلف بیش از گذشته مشخص شده است.
 
برومند گفت: سازمانهای مردم نهاد نیز باید برای تثبیت نقش خود تعامل دو سویه ای با دستگاههای اجرایی داشته باشند که یکی از آنها حضور بیشتر این تشکلها و ایفای نقشی است که برای آنها در نظر گرفته شده است.

برومند با اشاره به لایحه بودجه امسال و اختصاص 184 میلیارد ریال بودجه برای سازمانهای مردم نهاد بیان کرد: از الزامات اجرای این ردیف این است که تشکلها برای آن برنامه هایی تعریف کنند.

وی تاکید کرد: امسال تدوین تقویم جلسات و نشستها، ایجاد فضای شفاف مشارکت و انعکاس فعالیتهای این سازمانها در دستور کار جلسات سازمان های مردم نهاد قرار دارد.
کد مطلب 1312135

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