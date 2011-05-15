برخورد شهرداری شهرکرد با صاحبان ساختمانهای متروکه

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد از شناسایی وساماندهی بناهای مخروبه، نیمه ساخت ومتروکه شهرکرد خبر داد و اظهار داشت: ازآنجا که این مکانها محل ریختن زباله وبه دنبال آن تولید بوی ناخوشایند وشیوع بیماری وایجاد منظره نازیبا درشهراست وهمچنین تبدیل شدن به محل رفت وآمد معتادان وسارقان، شهرداری به صاحبان این نوع ساختمانها در خصوص تکمیل یا انسداد راه های ورودی اخطار می دهد.

نوراله غلامیان دلیل اصلی مخروبه ماندن برخی از ساختمانها را در دسترس نبودن مالکان واقعی آنها دانست و افزود: در صورت بی توجهی این مالکان نسبت به اخطار در مدت تعیین شده طبق ماده 110 بند 14 و ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری نسبت به تخریب یا مسدود کردن ساختمان، اقدام و هزینه های صرف شده را از مالکان گرفته و آنها را به مراجع قانونی معرفی می کند.

غلامیان تصریح کرد: تمام عواقب ناشی از جرمها و خلافهایی که در این نوع ساختمانها اتفاق می افتد به طور قطع بر عهده مالکان است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد هم با اشاره به اینکه شکایت های متعددی در رابطه با اینگونه بناها به فوریتهای پلیسی 110 شده است، به مالکان بناهای متروکه ونیمه ساز رهاشده هشدار داد و افزود: مالکین نسبت به ساماندهی املاک خود اقدام لازم را انجام دهند تا از حضور افراد پرخطر در این نوع ساختمانها جلوگیری شود.

سرهنگ حسین جعفری افزود: هم اکنون مخروبه و بناهای متروکه مرکز استان، شناسایی ودر حال پاکسازی هستند و تاکنون تعداد زیادی از معتادین وبزهکاران در این ساختمانها دستگیر وبه مراجع قانونی معرفی شده اند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با رفت وآمدهای مشکوک و حضور افراد پرخطر در این ساختمانها مواجه شدند، مراتب را در کوتاهترین زمان به فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.