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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

750 میلیون ریال برای پروژه های راه علی آباد هزینه شد

750 میلیون ریال برای پروژه های راه علی آباد هزینه شد

علی آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری علی آباد کتول گفت: 750 میلیون ریال برای اجرای دو پروژه راه روستایی در محور دهنه محمد آباد این شهرستان هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل گرزین ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح افزود: این پروژه ها شامل مونتاژ و نصب پل فلزی روستای سیاه مرزکوه به طول 40 و عرض 5.5 متر و زیرسازی و آسفالت راه چلی سفلی به طول 2.5 کیلومتر است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها 750 میلیون تومان هزینه می شود.

رئیس اداره راه و ترابری علی آباد کتول ادامه داد: در حال حاضر پروژه های فوق حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در سالجاری به بهره برداری می رسد.

گرزین هدف از اجرای این پروژه ها را دسترسی آسان به نقاط طبیعی و توریستی منطقه و افزایش ضریب ایمنی در تردد و بهره مند شدن روستائیان از راه ایمنی مطلوب ذکر کرد.

شهرستان علی آباد کتول حدود 35 کیلومتری شرق گرگان مرکز استان گلستان واقع است.

کد مطلب 1312139

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