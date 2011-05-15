750 میلیون ریال برای پروژه های راه علی آباد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل گرزین ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح افزود: این پروژه ها شامل مونتاژ و نصب پل فلزی روستای سیاه مرزکوه به طول 40 و عرض 5.5 متر و زیرسازی و آسفالت راه چلی سفلی به طول 2.5 کیلومتر است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها 750 میلیون تومان هزینه می شود.

رئیس اداره راه و ترابری علی آباد کتول ادامه داد: در حال حاضر پروژه های فوق حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در سالجاری به بهره برداری می رسد.

گرزین هدف از اجرای این پروژه ها را دسترسی آسان به نقاط طبیعی و توریستی منطقه و افزایش ضریب ایمنی در تردد و بهره مند شدن روستائیان از راه ایمنی مطلوب ذکر کرد.

شهرستان علی آباد کتول حدود 35 کیلومتری شرق گرگان مرکز استان گلستان واقع است.