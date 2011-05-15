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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

2.4 درصد از ولادت های خراسان شمالی سنتی است

2.4 درصد از ولادت های خراسان شمالی سنتی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: 2.4 درصد از ولادت های خراسان شمالی در سال 89 سنتی بود.

نادر نیک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه شاخص کشور در ثبت ولادتهای سنتی بیش از سه درصد است اظهار داشت: در سال 83 این شاخص در استان خراسان شمالی 13 درصد بود که در سال گذشته این شاخص به 2.4 درصد  رسید.

وی تصریح کرد: در حال حاضرنیز بیش از 90 درصد از ولادت های استان در بیمارستان ها صورت می گیرد.
 
نیک پرست به صدورهمزمان شناسنامه با ولادت نوزاد در بیمارستانهای استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیمارستانهای استان به پایگاه اطلاعاتی جمعیت ثبت احوال کشور به صورت آنلاین متصل هستند و آمار ولادتهای استان را به صورت روزانه ثبت می کنند.
 
وی از راه اندازی دفتر ازدواج و آزمایشگاه برای زوجین منطقه راز و جرگلان نیز خبر داد و گفت: تا دو ماه دیگر امکانات آزمایشگاهی و کلاسهای آموزشی قبل و بعد از ازدواج در این منطقه راه اندازی می شود.
 
کد مطلب 1312140

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