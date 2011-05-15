جمع آوری معتادان مهمترین مشکل نیروی انتظامی کرج است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ماشاءالله سخاوتی صبح یکشنبه با بیان این مطلب در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات محله سهرابیه در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در شهرستان کرج به دلیل عدم وجود مرکزی برای نگهداری افراد معتاد مشکلاتی به وجود می آید که تبعات آن منجر به بروز جرائم مختلف در سطح شهرستان می شود.

وی افزود: در این راستا برقراری و تامین امنیت در منطقه 4 کرج از جمله محله سهرابیه نیز از مطالبات به حق مردم است که با راه اندازی کلانتری کیانمهر این مهم محقق می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه با تجهیز کلانتری کیانمهر، امنیت در منطقه 4 شهرداری کرج تامین می شود، عنوان کرد: جمع آوری افراد معتاد و پیش بینی مراکزی برای بازپروری آنان اقدام مهمی است که باید برای آن تدابیر اساسی اندیشیده شود.

کمپ مترو پاسخگوی نیاز معتادان نیست

معاون عملیات فرماندهی انتظامی شهرستان کرج در ادامه تنها کمپ موجود در شهرستان را کمپ جنب ایستگاه مترو کرج ذکر کرد که به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیاز بیماران باشد.

وی گفت: به منظور ترک اعتیاد این افراد باید طی برنامه های زمان بندی نسبت به بازپروری آنان اقدام شود که تحقق این مهم نیز در گرو همکاری های بین بخشی است.

به گفته سخاوتی با برنامه ریزی هدفمند و مناسب می توان علاوه بر ساماندهی این افراد گامی مهم در راستای کاهش جرائم مختلف به ویژه در حوزه سرقت برداشت.