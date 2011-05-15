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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

مستند "کمی آن سوتر" از شبکه آموزش پخش می‌شود

مستند "کمی آن سوتر" با نگاهی به زندگی زنان کارآفرین و نمونه استان زنجان از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "کمی آن سوتر" کاری از گروه تامین برنامه شبکه آموزش به کارگردانی آسیه افضل و به تهیه‌کنندگی لعیا نعمتی است.

در هر قسمت این مستند به زندگی و مراحل رسیدن به موفقیت زنان کارآفرین و نمونه استان زنجان از زبان خودشان می پردازد.
مستند "کمی آن سوتر" با نگاهی به نقش زنان در جامعه سعی دارد به تاثیر عملکرد آنان در هدایت زندگی و خانواده به سوی موفقیت و پیشرفت بپردازد.
 
"کمی آن سوتر" در 13 قسمت 35 دقیقه ای قرار است از روز پنج شنبه 29 اردیبهشت هر روز ساعت 11:30 روی آنتن شبکه آموزش رود.
 
کد مطلب 1312143

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