به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "کمی آن سوتر" کاری از گروه تامین برنامه شبکه آموزش به کارگردانی آسیه افضل و به تهیه‌کنندگی لعیا نعمتی است.

در هر قسمت این مستند به زندگی و مراحل رسیدن به موفقیت زنان کارآفرین و نمونه استان زنجان از زبان خودشان می پردازد.

مستند "کمی آن سوتر" با نگاهی به نقش زنان در جامعه سعی دارد به تاثیر عملکرد آنان در هدایت زندگی و خانواده به سوی موفقیت و پیشرفت بپردازد.

"کمی آن سوتر" در 13 قسمت 35 دقیقه ای قرار است از روز پنج شنبه 29 اردیبهشت هر روز ساعت 11:30 روی آنتن شبکه آموزش رود.

