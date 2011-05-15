پتروشیمی تبریز قهرمان تایم تریل تیمی مرحله سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم به مسافت 50 کیلومتر برگزار و پس از پتروشیمی تبریز، تیم "میشی" ایتالیا با زمان 47 دقیقه و 22 ثانیه در جایگاه دومی ایستاد و تیم MTN آفریقای جنوبی با زمان 47 دقیقه و 54 ثانیه در جایگاه سومی ایستاد.
مرحله سوم ساعت 10 قبل از ظهر امروز آغاز شد، در این مسیر که تیمها بصورت تایم تریل تیمی مسافت 50 کیلومتری را زکاب زدند و این مسیر تعیین کننده برای تیمهای کف رو برای ارتقای زمان تیمی و انفرادی بود.
گفتنی است، در بخش تیمی در پایان مرحله دوم تیم پتروشیمی تبریز با زمان 11 ساعت و 21 دقیقه و 22 ثانیه اول است و تیمهای NSP آلمان و MICHE ایتالیا در جایگاههای دومی و سومی هستند.
تیمهای شکر اسپور ترکیه، تیم بریسا اسپور ترکیه ، ماتریکس پاور" ژاپن، PLAN B استرالیا، تیم کنتینتال MTN آفریقای جنوبی، "بریجستون" ژاپن ، تیم کنتینتال LETUA CYCLING TEAM (L2A) مالزی، تیم کنتینتال "آمور ویتار" ایتالیایی اکراینی، "ترک آستانه" قزاقستان، NSP آلمان،Champion System تیمی هنگ کنگ، "میشی" ایتالیا، تیم ملی ازبکستان و تیم ملی قزاقستان تیمهای خارجی و تیمهای پتروشیمی تبریز، سورن تبریز، ولی عصر کرمان، پانا اردبیل، شهرداری تبریز، تیم ملی امید ایران و جوانان خیر ارومیه تیمهای داخلی در این دوره از رقابتها هستند.
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