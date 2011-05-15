پتروشیمی تبریز قهرمان تایم تریل تیمی مرحله سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم به مسافت 50 کیلومتر برگزار و پس از پتروشیمی تبریز، تیم "میشی" ایتالیا با زمان 47 دقیقه و 22 ثانیه در جایگاه دومی ایستاد و تیم MTN آفریقای جنوبی با زمان 47 دقیقه و 54 ثانیه در جایگاه سومی ایستاد.

مرحله سوم ساعت 10 قبل از ظهر امروز آغاز شد، در این مسیر که تیمها بصورت تایم تریل تیمی مسافت 50 کیلومتری را زکاب زدند و این مسیر تعیین کننده برای تیمهای کف رو برای ارتقای زمان تیمی و انفرادی بود.

گفتنی است، در بخش تیمی در پایان مرحله دوم تیم پتروشیمی تبریز با زمان 11 ساعت و 21 دقیقه و 22 ثانیه اول است و تیمهای NSP آلمان و MICHE ایتالیا در جایگاههای دومی و سومی هستند.