به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی صبح یکشنبه در دیدار مدیر موسسه شیعهشناسی در قم با وی ضمن تأکید بر اینکه ترویج شیعه به کارشناسان آموزشدیده نیاز دارد، بیان کرد: دنیای غرب پیش زمینه ذهنی از شیعه ندارد و آن را همسو با فرق افراطی اسلامی میداند.
وی افزود: شیعیان یک جریان عمیق دینی در دنیا هستند، اما غرب و جهان عرب خیلی کم مذهب شیعه را میشناسند.
رئیس مجلس شوراس اسلامی عنوان کرد: کارهای موسسه شیعهشناسی ارزنده است و باید آن را کمک کرد؛ زیرا در کشور برای شیعیان اقدامات مختلفی صورت میگیرد، اما سبک کار موسسه شیعهشناسی تکراری نیست.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی در وسط مذاکرات هستهای مجبور به قطع مباحث بودیم تا مبانی فکری و دینی شیعیان را برای طرف غربی تشریح کنیم.
در ادامه این دیدار، رئیس موسسه شیعهشناسی نیز ضمن ارائه گزارش از عملکرد این موسسه، گفت: کارشناس شیعه در کشور وجود ندارد، باید در این رابطه دانشجو پذیرش شود و بعد از گذراندن دورههای آموزشی ـ پژوهشی، کارشناسان آموزش دیده را به اقصی نقاط جهان برای ترویج فرهنگ شیعه اعزام کرد.
حجت الاسلام محمود تقی زاده افزود: آذربایجان بعد از ایران بیشترین آمار شیعه را دارد اما هیچ کارشناسی در این رابطه به آنجا فرستاده نشده، البته چنین خلایی در هند، بحرین و آفریقا نیز احساس میشود.
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