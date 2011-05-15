به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور مسئولان سازمان بهزیستی کشور و فعالان حوزه معلولان برگزار می‌شود، مادر و برادر این مترجم به بیان خاطراتی از وی می‌پردازند.

رونمایی از کتاب "یک عمر انتظار" که شرحی از زندگی این بانوی موفق است، از جمله برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

بانو فاطمه بزرگ نیا در سال 1317 در تهران به دنیا آمد. چهار ساله بود که در نیشابور دچار بیماری شد. پزشکان به تصور اینکه سرماخوردگی است، معالجه را شروع کردند، اما ناموفق ماندند. در تهران هم بهترین پزشکان نتوانستند درست تشخیص بدهند و ناموفق در تشخیص بیماری اصلی او یعنی فلج اطفال (پولیو) ماندند و به این ترتیب سرنوشت متفاوت و سختی برای وی رقم خورد.

سال‌های کودکی و نوجوانی را با معلولیت و مشکلات خاص پشت سر گذاشت و به دلیل مشکلات در منزل درس خواند و دوره دبیرستان را با موفقیت طی کرد و سرانجام در سال 1355 لیسانس ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

وی همزمان با تحصیل در رادیو نیز مشغول به کار بود. از سال 1345 تا 1357 کنترل برنامه‌ها را به هنگام پخش در رادیو بر عهده داشت و بعد از انقلاب در سازمان بهزیستی به عنوان کارشناس ـ مسئول معلولین شد.

بزرگ‌نیا پس از 22 سال کار اجرایی در سال 1375 تقاضای بازنشستگی کرد و تمام وقتش را صرف ترجمه کرد و آن‌طور که خود گفته بود در این سال‌ها سعی کرد تا با خواندن و ترجمه کردن اثر مثبتی از خود به یادگار بگذارد.

از فاطمه بزرگ‌نیا ترجمه کتاب‌هایی نظیر "صبح آوریل" اثر هوارد فاوست، "ماه و آتش" اثر چزاره پاویزه، "ضایعه نخاعی" نوشته مارسیا هاناک و آن اسکات، "پرواز بدون بال" اثر دکتر آرنولد بیسر، "زندگی با معلولیت جسمی همراه با تصویر" اثر جیل کرمتس در بازار موجود است.

این مترجم سرانجام در پاییز 1381 با کوله‌باری از خدمات فرهنگی چشم از جهان فرو بست.