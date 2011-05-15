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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

بزرگداشت ماه جهانی نجوم در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

بزرگداشت ماه جهانی نجوم در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: ویژه برنامه های بزرگداشت ماه جهانی نجوم توسط انجمن علمی- دانشجویی فیزیک دانشگاه شهرکرد در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، ویژه برنامه های گرامیداشت ماه جهانی نجوم، توسط  انجمن علمی دانشجویی فیزیک این دانشگاه برگزار شد.

مهمترین این برنامه ها برگزاری رصد شبانه در شبهای نوزدهم و بیستم اردیبهشت  سال جاری و رصد خورشید در ساعاتی از روز سه شنبه بیستم اردیبهشت بود.

همچنین روز چهارشنبه 19 اردیبهشت، سمیناری با عنوان" آسمان تاریک نیست" ویژه‌ بررسی آلودگی نوری آسمان، با حضور سهراب علیدوستی، مدرس نجوم و داور مسابقات ماراتون مسیه توسط این انجمن برگزار شد.

نمایشگاه عکس و ابزار نجومی و فروش کتابهای مرتبط با نجوم نیز برای بازدید عموم دانشجویان، از برنامه های جانبی انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهرکرد در بزرگداشت ماه جهانی نجوم بود. 

کد مطلب 1312152

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