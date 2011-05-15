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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

سوانح رانندگی در قزوین هفت کشته و مصدوم برجای گذاشت

سوانح رانندگی در قزوین هفت کشته و مصدوم برجای گذاشت

قزوین - خبرگزاری مهر: وقوع سه سانحه رانندگی در قزوین چهار کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در حادثه رانندگی که صبح یکشنبه در جاده آبگرم روی داد، یک دستگاه سواری پیکان با کامیونت برخورد کرد که در این سانحه دو نفر از سرنشینان پیکان کشته شدند و راننده خودرو نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

کارشناس پلیس علت تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده پیکان اعلام کرده است.

در برخورد دو دستگاه خودرو با گاردریل در آزاد راههای استان نیز دو نفر کشته شدند.

در این حوادث یک دستگاه سواری پژو 206 در آزاد راه قزوین به زنجان پس از برخورد با گاردریل واژگون شد که یک سرنشین آن کشته و نفر دوم مجروح شد.

در حادثه دیگری هم  که در آزاد راه قزوین به کرج رخ داد یک دستگاه سواری پژو با سه سرنشین با گاردریل برخورد و دچار حادثه شد که یکی از سرنشینان آن در دم جان سپرد و دو سر نشین دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 1312154

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