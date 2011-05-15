آملیها در آستانه از دست دادن رکورد جهانی اهدای خون/ کمبود پزشک خونگیر

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، از دو هفته گذشته تاکنون از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 بعدازظهر فقط ازشهروندان آملی برای اهدای خون به بیمارن نیازمند خونگیری می شود و پس از ساعت 13 با نصب دست نوشته که زمان اهدای خون در شیفت صبح انجام می گیرد و بعدازظهرها تعطیل است، نمایان می شود.

پایگاه انتقال خون شهرستان آمل در گزارشی سال گذشته اعلام کرده بود،هم اکنون حدود 60 درصد جمعیت حدود 400هزار نفری شهرستان آمل به صورت مستمر چهار بار در سال به بیماران نیازمند خون اهدا می کنند.

مسئول این پایگاه با اشاره به اینکه هم اکنون به ازای هر هزار شهروند آملی حدود 60 نفر خون اهدا می کنند افزود: بالاترین آمار اهدای خون در دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکا هم اکنون به ازای هر هزار نفر فقط 40 تا 45 نفر است.

پایگاه انتقال خون شهرستان آمل همچنین اضافه کرد: شهروندان آملی در سال 89 با مراجعه به پایگاه های ثابت و سیارانتقال خون دراین شهرستان بیش از 11میلیون و458هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهدا کردند که بالاترین اهدای خون درمازندران بوده است.

رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان آمل دراین خصوص، کمبود پزشک و نبود پزشک دائم برای خونگیری دراین پایگاه را تائید کرد و گفت: به علت کمبود پزشک پایگاه انتقال خون آمل اکنون فقط در شیفت صبح از مراجعه کنندگان خون دریافت می کند.

سیدعلی مفتاح افزود: اکنون فقط یک پزشک با هماهنگی از سوی انتقال خون مازندران برای معاینه مراجعه کنندگان درشیفت صبح درپایگاه انتقال خون آمل حضور پیدا می کند.

وی اضافه کرد: از دو هفته گذشته تاکنون به علت کمبود پزشک در پایگاه انتقال خون شهرستان آمل امکان خونگیری در ساعت های بعدازظهر وجود ندارد واین پایگاه تا صبح فردا تعطیل می شود.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل درپاسخ به این سئوال که این مشکل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و این پایگاه تاکنون برای رفع کمبود پزشک خونگیرچه اقدامی انجام داده است، ادامه داد: منتظرجواب وزارت بهداشت ودرمان برای استخدام پزشک مورد نظر که مجوز آن گرفته شد هستیم که مراحل جذب آن انجام شود.

مفتاح با اشاره به اینکه پایگاه انتقال خون شهرستان آمل خواهان فعال شدن شیفت بعدازظهر همانند گذشته دراین پایگاه است، اضافه کرد:علاوه براینکه پزشک های جدیدی به اداره کل انتقال خون استان معرفی شدند، اداره کل انتقال خون مازندران وپزشکان با توافق بر سر مسایل مالی، می توان از آنان درپایگاه انتقال خون آمل استفاده کرد.

وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه این مشکل رکورد اهدا خون این شهرستان را تحت تاثیر قرارخواهد داد، خاطرنشان کرد:هم اکنون خونگیری به صورت منظم در شیفت صبح انجام می شود و پاسخگوی اهدای خون مراکز درمانی آمل است.

وی ابرازامیدواری کرد: با همکاری مسئولان استان کمبود پزشک خونگیر هرچه سریعتر در پایگاه انتقال خون شهرستان آمل رفع شود.

البته این درحالی است که پایگاه دوم انتقال خون شهرستان آمل که درچند سال گذشته در میدان 17 شهریور این شهرستان افتتاح شده از دوسال گذشته تاکنون به علت نبود پزشک خونگیری تعطیل شده است.