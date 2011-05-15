به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال مهر درخصوص خبر یکی از رسانه‌ها مبنی بر عدم طی مراحل قانونی برای یک مناقصه و همچنین پرداخت 5 میلیارد تومان از بابت پروژه تالارهای بین‌المللی کیش بدون انعقاد قرارداد گفت: از اینکه رسانه‌ها به طور مستند وارد این مسئله شده‌اند، تقدیر و تشکر می‌کنیم ولی خواهش داریم که در چنین موضوعاتی از سیاسی کردن پرونده خودداری کنند، زیرا سیاست سم مهلکی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ما در سازمان بازرسی سعی داریم وارد بحث های شعاری و حاشیه‌ای نشویم، گفت: سازمان بازرسی در خصوص این پرونده از هفت ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و اجازه ادامه کار را از همان تاریخ نداده است.

پورمحمدی تصریح کرد: موارد تخلف در این پروژه گزارش شده پرونده‌ای نیز در این رابطه آماده و به دستگاه قضائی برای برخورد لازم ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص صوری بودن برخی از شرکت‌های برنده شده در مناقصه پل خلیج فارس نیز گفت:‌ در رابطه با پل خلیج فارس ما مراقبت‌های لازم را کرده‌ایم و نظارت خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این موضوع یک پشت صحنه‌ای دارد که ما با بررسی مفصلی که انجام دادیم قابل قبول تشخیص داده شد.

پورمحمدی در پایان تصریح کرد: عده‌ای سعی در اخلال و یا انحراف در بررسی این پرونده را داشتند که اجازه چنین کاری داده نشد.

ادامه دارد.