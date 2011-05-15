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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

شهرام نیا با مهر مطرح کرد:

مزایا و معایب الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی

مزایا و معایب الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: مصوبه شورای عالی اداری کشور در مورد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی، مزایا و معایبی دارد که باید با بررسی تمام جوانب در مورد اجرای این مصوبه اقدام شود.

امیرمسعود شهرام‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی اداری کشور در مورد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی مزایا و معایبی دارد" گفت: می‌توان از کوچک شدن دولت، اتخاذ سیاست‌های واحد در حوزه کتابخانه‌ها و احتمال رفع کمبود بودجه کتابخانه ملی با توجه به استفاده نهاد کتابخانه‌های عمومی از بودجه نیم درصد شهرداری‌ها به عنوان مزایای این مصوبه یاد کرد.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: بیشتر معایب این مصوبه هم مربوط به حوزه اسنادی است؛ چرا که اساساً همگنی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی کمرنگتر است و کارکنان این حوزه نگرانند این الحاق به کمرنگ‌تر شدن مقوله اسناد ملی در کشور منجر شود.

شهرام‌نیا اضافه کرد: بحث‌هایی هم درباره "صف" یا "ستاد" فرض کردن هریک از دو نهاد وجود دارد؛ به هر حال کتابخانه ملی را عموماً به عنوان یک بخش ستادی می‌شناسند و برعکس، نهاد کتابخانه‌های عمومی را صف می‌دانند و از این نظر کارکردهای آنها متفاوت است.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به لزوم تغییر ساختار اداری نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اجرایی شدن بحث الحاقش به کتابخانه ملی گفت: در حال حاضر نهاد کتابخانه‌های عمومی یک نهاد غیرعمومی غیردولتی است که البته با بودجه وزارت ارشاد اداره می‌شود و برای الحاق باید وضعیت وابستگی‌اش به این وزارتخانه مشخص شود.

وی افزود: در مجموع من فکر می‌کنم این ادغام یا الحاق اگر هرچه سریع‌تر و البته با بررسی تمام جوانب صورت گیرد، بهتر است و به ابهامات پایان می‌دهد.

کد مطلب 1312161

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