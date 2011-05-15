امیرمسعود شهرام‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه "مصوبه شورای عالی اداری کشور در مورد الحاق نهاد کتابخانه‌های عمومی به کتابخانه ملی مزایا و معایبی دارد" گفت: می‌توان از کوچک شدن دولت، اتخاذ سیاست‌های واحد در حوزه کتابخانه‌ها و احتمال رفع کمبود بودجه کتابخانه ملی با توجه به استفاده نهاد کتابخانه‌های عمومی از بودجه نیم درصد شهرداری‌ها به عنوان مزایای این مصوبه یاد کرد.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: بیشتر معایب این مصوبه هم مربوط به حوزه اسنادی است؛ چرا که اساساً همگنی معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نهاد کتابخانه‌های عمومی کمرنگتر است و کارکنان این حوزه نگرانند این الحاق به کمرنگ‌تر شدن مقوله اسناد ملی در کشور منجر شود.

شهرام‌نیا اضافه کرد: بحث‌هایی هم درباره "صف" یا "ستاد" فرض کردن هریک از دو نهاد وجود دارد؛ به هر حال کتابخانه ملی را عموماً به عنوان یک بخش ستادی می‌شناسند و برعکس، نهاد کتابخانه‌های عمومی را صف می‌دانند و از این نظر کارکردهای آنها متفاوت است.

این مقام مسئول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به لزوم تغییر ساختار اداری نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اجرایی شدن بحث الحاقش به کتابخانه ملی گفت: در حال حاضر نهاد کتابخانه‌های عمومی یک نهاد غیرعمومی غیردولتی است که البته با بودجه وزارت ارشاد اداره می‌شود و برای الحاق باید وضعیت وابستگی‌اش به این وزارتخانه مشخص شود.

وی افزود: در مجموع من فکر می‌کنم این ادغام یا الحاق اگر هرچه سریع‌تر و البته با بررسی تمام جوانب صورت گیرد، بهتر است و به ابهامات پایان می‌دهد.