اجرای هدفمندسازی یارانه ها باید به مرحله مطلوب برسد

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن صبح یکشنبه در اولین نشست شورای اداری استان تهران افزود: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید کارگروههای تخصصی برای اصلاح روش مصرف برق، آب و گاز تشکیل داده و به مردم آموزش داده شود تا روند مصرف بهبود پیدا کند.

بهره وری آب در بخش کشاورزی تنها 40 درصد است

وی با اشاره به اینکه بهره وری آب در بخش کشاورزی هم اکنون تنها 40 درصد است، گفت: امسال باید تلاش شود تا با آموزش مصرف صحیح در بخش کشاورزی، بهره وری آب در این بخش به 60 درصد برسد.

این مسئول افزود: در مصرف برق و حاملهای انرژی نیز باید به همین منوال عمل کرد تا به شرایط مطلوب رسید.

وی ادامه داد: اگر در تمامی حوزه ها روشهای مناسب اجرا شود، می توان امیدوار بود که بخش تولید به کار خود ادامه دهد.

برای بهبود روش استفاده ازانرژی وارد زندگی مردم می شویم

استاندار تهران عنوان کرد: باید برای بهبود روشهای استفاده از انرژی در زندگی مردم ورود پیدا کرد و باید با گذشت دو ماه از سال، با برنامه ریزی و برش دقیق برای عملیاتی کردن اهداف مورد نظر در سال جهاد اقتصادی و در راستای تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب گام برداشت.

تمدن افزود: باید ببینیم منظور مقام معظم رهبری از نامگذاری امسال با توجه به اینکه کار و تلاش در بخشهای مختلف کشور نمایان است، چه بوده و چه ضرورتی وجود داشت که ایشان امسال را سال جهاد اقتصادی بنامند.

وی ادامه داد: انتظار مقام معظم رهبری از مجموعه دست اندرکاران کشور بیش از پیش است، انتظاری که ایشان از بخش های مختلف دارند باید در راستای تحقق نام جهاد اقتصادی و به موازات آن افزایش یابد.

این مسئول اظهار داشت: باید خودمان را برای برآورده کردن انتظارات مقام معظم رهبری آماده کنیم و همانطور که ایشان انتظار دارند در سال جهاد اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم را ببنیم.

وی یادآور شد: بی شک در سال جهاد اقتصادی باید وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نسبت به گذشته و وضع موجود، بهتر شود.

رئیس شورای اداری استان تهران با اشاره به اینکه مفهوم جهاد اقتصادی این است که وضعیت زندگی و معیشت مردم ارتقا یابد، گفت: امسال باید با کار و تلاش مضاعف و با یک برنامه ریزی دقیق، به اهداف بلندی دست یابیم.

وی افزود: مدیران و مسئولان استان باید در کنار سایر بخشها به رصد کردن فعالیتها بپردازند و همگان با زیر مجموعه های خود در راستای رسیدن به اهدافشان گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های سال 90 از پیش تعیین شده و مشخص است، اظهار داشت: برنامه هایی که برای امسال معین شده، شناخته شده است که یکی از مهمترین آنها مبارزه با بیکاری است.

تمدن افزود: سهم استان تهران از ایجاد 2.5 میلیون شغل، نزدیک به 360 هزار فرصت شغلی است که این مهم باید با برنامه ریزی دقیق و آماده سازی زیر ساختها عملی شود.

وی اظهار داشت: بیکاری به عنوان مادر همه بدیها شناخته می شود و ما نباید اجازه بدهیم که این معضل، سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

تمدن بیان کرد: اگر پدیده شوم اعتیاد جامعه را تهدید می کند، اگر بزهکاری در جامعه رشد می کند و یأس و نگرانی در خانواده ها دیده می شود، عامل اصلی تمامی این معضلات، بیکاری است.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلات به خودی خود حل نمی شوند و با شیوه های عادی نمی توان از مشکلات عبور کرد؛ ظرفیت همه دستگاه ها باید به کار گرفته شود تا به اهداف بلند برسیم.

پدیده ای ناخوشایند مانع حل بسیاری از مشکلات است

استاندار تهران گفت: در جامعه اداری ما پدیده ناخوشایندی وجود دارد که مانع حل بسیاری از مشکلات است؛ وقتی به یک دستگاهی برنامه ای جدا از برنامه های اصلی و وظایف اصلی آنها داده می شود، با درخواست اعتبار و کمبود اعتبار انجام می شود و اجرای برنامه به تعویق می افتد.

وی افزود: اگر مدیران ما تلاش کنند و ظرفیتهای عظیم در استان تهران را ببینند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بیان کرد: مدیران بخشهای مختلف، باید قانون برنامه پنجم توسعه کشور را که به عنوان نقشه راه است و به ما نشان می دهد که از امکانات به چه طریقی در راستای رسیدن به اهداف بهره بگیریم، مطالعه کنند.

وی ادامه داد: در سازمانها و دستگاه های مختلف، امکانات بسیاری وجود دارد که اگر این امکانات درست دیده شود، نیازی به تأمین اعتبار اضافی نیست؛ اگر در شرایط عادی قرار بود پنج گام برداریم، در سال جهاد اقتصادی باید 10 گام برداریم.

رئیس شورای اشتغال استان تهران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مهمترین معضل جامعه ما اشتغال است و به نظر می رسد برنامه ریزی دقیق و رسیدن به اهداف این برنامه یعنی ایجاد 360 هزار فرصت شغلی در تهران، اولویت اصلی و برنامه مهم پیش روی ماست.

وی افزود: در حال حاضر، برش دستگاهی و شهرستانی ایجاد فرصت شغلی انجام شده است و از هفته آینده، جلسه میزان اندازه گیری و رصد فعالیت دستگاهها برگزار می شود.

تمدن گفت: شورای اشتغال استانداری، اتاق عملیات است و تنها یک اسم نیست بلکه در آن به اندازه گیری میزان اشتغال و چگونگی فعالیت دستگاه ها خواهیم پرداخت.

وی ادامه داد: اینکه چه تعداد اشتغال ایجاد شده، تنها بر روی صفحه کاغذ و تنها در لیستها وگزارشها مورد قبول نیست، بلکه شرایط ایجاد اشتغال ثابت مورد بررسی قرار می گیرد.

تمدن تصریح کرد: هیچ کدام از دستگاه ها و سازمانها نمی توانند ادعا کنند که سهمی از ایجاد اشتغال ندارند بلکه در سال جهاد اقتصادی همه دستگاه ها باید در راستای رسیدن به این اهداف، سهیم باشند.

وی با اشاره به اینکه ادامه قانون هدفمندی یارانه ها در سال 90 یکی دیگر از برنامه های استانداری تهران است، افزود: امسال قانون هدفمندی سازی یارانه ها با شعار اصلاح روشها به مسیر خود ادامه خواهد داد.

وی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه ها یکی از هفت حلقه طرح تحول اقتصادی است که باید اجرا شود؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام پولی، اصلاح نظام توزیع و اصلاح نظام گمرکی از دیگر برنامه هایی است که در طرح تحول اقتصادی اجرا خواهد شد.

استاندار تهران ادامه داد: ما باید به زندگی شخصی مردم و واحدهای اقتصادی بزرگ ورود پیدا کنیم تا روشهای صحیح استفاده و روشهای صحیح تولید با شرایط موجود تطبیق داده شود.

تمدن با اشاره به سفرهای استانی دولت به استان تهران گفت: دولت تا کنون سه سفر استانی به استان تهران انجام داده و مصوباتی را تعیین کرده که باید با زمانبندی و تخصیص اعتبار، طبق اولویت بندی مصوبات سفرهای استانی، به مرحله اجرا درآید.

وی افزود: هر معاونتی باید در حوزه مصوبات سفرهای استانی، جلسات درون سازمانی برگزار کند و نحوه اجرا و عملیاتی شدن مصوبات را مورد پایش قرار دهد.

در سال 90 باید تمامی مصوبات اجرا نشده، عملیاتی شود

استاندار تهران در ادامه با اشاره به اینکه بودجه سال 90 دیرتر از سالهای گذشته در اختیار بخشهای مختلف قرار می گیرد، گفت: در سال 90 باید تمامی مصوبات اجرا نشده، عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: جلسات بعدی شورای اداری استان در اسلامشهر، پیشوا و سپس در بخشهای مختلف خواهد بود تا مصوبات دولت با تخصیص اعتبارات، عملیاتی شود.

وی همچنین گفت: هیچ حاشیه ای نباید بیان و کلام مقام معظم رهبری را تحت شعاع قرار دهد و هیچ فرعی نباید ما را از این اصل مهم منحرف کند.

تمدن افزود:سرگرمی های بی حاصل سیاسی نباید وقت و فکر ما را از اهداف بزرگ کلام رهبر منحرف کند.

وی تأکید کرد: ما مسئول کار و زندگی مردم هستیم و نباید هیچ حاشیه دیگری را وارد این هدف کنیم.

سیاست را به دولتمردان واگذار کنید و زندگی مردم را معطل خود نکنید

استاندار تهران خطاب به مدیران ارشد استان، یادآور شد: سیاست را به دولتمردان واگذار کنید و زندگی مردم را معطل خود نکنید.

وی با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی در سال 90 پیش از پیش خواهد بود، گفت: روند انجام مأموریتها، نحوه مراوده با مردم و توانمندی مدیران، امسال با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.