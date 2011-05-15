ثبت نام آزمون ورودی دبیرستانهای صدرای چهارمحال و بختیاری آغاز شد

جوانبخت خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی معدل بالای 18 می توانند در این آزمون شرکت کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان بر اساس نمره فضلی در آزمون ورودی در حد ظرفیت دانشگاه پذیرفته می شوند، تصریح کرد: دانش آموزان می توانند با تکمیل فرم ثبت نام در مدارس راهنمایی محل تحصیلشان و ارسال به اداره آموزش و پرورش شهرستان برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند.

وی موارد درسی و آزمون را کتب دینی، ادبیات فارسی، ریاضی و زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی برشمرد و بیان داشت: علاقه مندان تا پایان 29 اردیبهشت 1390 برای ثبت نام فرصت دارند.

چهار دبیرستان پسرانه و دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستانهای فارسان و بروجن فعالیت می کنند.

