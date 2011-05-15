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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

جعفری خبر داد/

فعالیت پلیس سایبری در قزوین آغاز شد

فعالیت پلیس سایبری در قزوین آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قزوین از آغاز به کار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) با هدف پیشگیری از جرائم رایانه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر  در قزوین ، سرتیپ جعفری نسب در آئین راه اندازی پلیس سایبری که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد اظهارداشت: با پیشرفت سریع دانش در جهان امروز و افزایش جرائم در فضای مجازی، تشکیل پلیس فضای تبادل اطلاعات که در واقع همان پلیس سایبری است، امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است.
 
وی گفت: امروز فضای مجازی تهدیدات اخلاقی، اجتماعی، امنیتی، روانی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی را به همراه داشته و مبارزه با آن برای تامین سلامت اخلاقی جامعه مهم و ضروری است.
 
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: برخی افراد با سوء استفاده از فضای رایانه سعی می کنند تا این فضا را آلوده کنند که پلیس فتا
تلاش خواهد کرد تا از این تهدیدات جلوگیری کند.
 
وی همکاری مردم را در اجرای این ماموریت مهم دانست و خواستار مشارکت و همراهی مردم با پلیس فتا شد.
کد مطلب 1312171

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