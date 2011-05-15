فعالیت پلیس سایبری در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ، سرتیپ جعفری نسب در آئین راه اندازی پلیس سایبری که ظهر امروز یکشنبه برگزار شد اظهارداشت: با پیشرفت سریع دانش در جهان امروز و افزایش جرائم در فضای مجازی، تشکیل پلیس فضای تبادل اطلاعات که در واقع همان پلیس سایبری است، امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است.

وی گفت: امروز فضای مجازی تهدیدات اخلاقی، اجتماعی، امنیتی، روانی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی را به همراه داشته و مبارزه با آن برای تامین سلامت اخلاقی جامعه مهم و ضروری است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: برخی افراد با سوء استفاده از فضای رایانه سعی می کنند تا این فضا را آلوده کنند که پلیس فتا

تلاش خواهد کرد تا از این تهدیدات جلوگیری کند.

وی همکاری مردم را در اجرای این ماموریت مهم دانست و خواستار مشارکت و همراهی مردم با پلیس فتا شد.