برگزاری مسابقات فوتبال در کانون های مساجد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کانون فرهنگی هنری شمیم ولایت تبریز در راستای فعالیتهای تخصصی ورزش فعالیت خود را به صورت رسمی از ابتدای امسال آغاز کرده است.

این کانون برنامه های تخصصی خود را در قالب مسابقات و برنامه های ورزشی برگزار می کند.

برپایی همایش کوهنوردی ویژه کنکوری های و اجرای برنامه های ورزش همگانی از رئوس برنامه های این کانون است.

همچنین تجهیزات مرحله اول این کانون تخصصی ورزش از طرف دبیرخانه کانونهای مساجد استان در محل این کانون مستقر شد.

در مرحله اول از تجهیز این کانون سه عدد میز پینگ پنگ، تجهیزات برگزاری مسابقات شطرنج و همچنین مقداری تجهیزات اداری خریداری می شود.