به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان اعزامی به این رقابت‌ها ابتدا بامداد فردا (دوشنبه) راهی شهر باکو می‌شوند و پس از توقفی کوتاه راهی شهر تاشکند محل برگزاری بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا می‌شوند.

مسابقات پنج وزن اول کشتی آزاد روز پنج‌شنبه 29 اردیبهشت ماه و رقابت‌های دو وزن دوم روز جمعه برگزار می‌شود. رقابت‌های دو وزن اول کشتی فرنگی نیز روز شنبه و مسابقات پنج‌وزن دوم روز یکشنبه یک خرداد ماه برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها طبق برنامه از ساعت 14 تا 20:30 بصورت یکسره برگزار می‌شود. ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی‌نژاد

60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی

66 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه

84 کیلوگرم: احسان امینی

96 کیلوگرم: عرفان امیری

120 کیلوگرم: کمیل قاسمی

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محسن کاوه - ابراهیم مهربان- امیر توکلیان- سید مصطفی میرعمادیان

ماساژور: رایف رفتوف

کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور

60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی

66 کیلوگرم: علی محمدی

74 کیلوگرم: محسن قاسمی

84 کیلوگرم: داود اخباری

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده

سرمربی: محمد بنا

مربیان: جمشید خیرآبادی- ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی- حمیدرضا اسماعیل نژاد

نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی: محمدعلی صنعتکاران

داوران : بهمن طالبی - حسین تقوی - محمدعلی طاهر زنگنه

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیر ساسان

پزشک عمومی: دکتر علی طاهری

سرپرست: جعفر اولیاء

ملی پوشان در پایان این رقابت‌ها بامداد روز سه شنبه 3 خردادماه به کشور باز می‌گردند.