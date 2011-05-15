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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

کشتی قهرمانی آسیا - ازبکستان/

تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران بامداد فردا راهی تاشکند می‌شوند

تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران بامداد فردا راهی تاشکند می‌شوند

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا بامداد فردا راهی تاشکند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان اعزامی به این رقابت‌ها ابتدا بامداد فردا (دوشنبه) راهی شهر باکو می‌شوند و پس از توقفی کوتاه راهی شهر تاشکند محل برگزاری بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا می‌شوند.

مسابقات پنج وزن اول کشتی آزاد روز پنج‌شنبه 29 اردیبهشت ماه و رقابت‌های دو وزن دوم روز جمعه برگزار می‌شود. رقابت‌های دو وزن اول کشتی فرنگی نیز روز شنبه و مسابقات پنج‌وزن دوم روز یکشنبه یک خرداد ماه برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها طبق برنامه از ساعت 14 تا 20:30 بصورت یکسره برگزار می‌شود. ترکیب تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است: 
کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی‌نژاد
60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی
74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه
84 کیلوگرم: احسان امینی
96 کیلوگرم: عرفان امیری
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه - ابراهیم مهربان- امیر توکلیان- سید مصطفی میرعمادیان
ماساژور: رایف رفتوف 

کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور
60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی
66 کیلوگرم: علی محمدی
74 کیلوگرم: محسن قاسمی
84 کیلوگرم: داود اخباری
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده
سرمربی: محمد بنا
مربیان: جمشید خیرآبادی- ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی- حمیدرضا اسماعیل نژاد 
نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی: محمدعلی صنعتکاران
داوران : بهمن طالبی - حسین تقوی -  محمدعلی طاهر زنگنه
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیر ساسان
پزشک عمومی: دکتر علی طاهری
سرپرست: جعفر اولیاء
ملی پوشان در پایان این رقابت‌ها بامداد روز سه شنبه 3 خردادماه به کشور باز می‌گردند.

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان سال گذشته در این رقابت‌ها که در هندوستان برگزار شد به ترتیب به مقام اول و چهارم رسیده بودند.
کد مطلب 1312174

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