به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان اعزامی به این رقابتها ابتدا بامداد فردا (دوشنبه) راهی شهر باکو میشوند و پس از توقفی کوتاه راهی شهر تاشکند محل برگزاری بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا میشوند.
مسابقات پنج وزن اول کشتی آزاد روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه و رقابتهای دو وزن دوم روز جمعه برگزار میشود. رقابتهای دو وزن اول کشتی فرنگی نیز روز شنبه و مسابقات پنجوزن دوم روز یکشنبه یک خرداد ماه برگزار خواهد شد. این رقابتها طبق برنامه از ساعت 14 تا 20:30 بصورت یکسره برگزار میشود. ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلینژاد
60 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مصطفی حسینخانی
74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه
84 کیلوگرم: احسان امینی
96 کیلوگرم: عرفان امیری
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه - ابراهیم مهربان- امیر توکلیان- سید مصطفی میرعمادیان
ماساژور: رایف رفتوف
55 کیلوگرم: محسن حاجیپور
60 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی
66 کیلوگرم: علی محمدی
74 کیلوگرم: محسن قاسمی
84 کیلوگرم: داود اخباری
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ
120 کیلوگرم: بشیر باباجانزاده
سرمربی: محمد بنا
مربیان: جمشید خیرآبادی- ایرج اسفندیاری فر- رسول جزینی- حمیدرضا اسماعیل نژاد
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان سال گذشته در این رقابتها که در هندوستان برگزار شد به ترتیب به مقام اول و چهارم رسیده بودند.
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