به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در ادامه نشست خبری در تشریح برنامه های امسال سازمان بورس گفت: اصلاح دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار و فرابورس در دستور کار قرار دارد که در آن شرایط انتقال شرکت ها از فرابورس به بورس تدوین شده است بر این اساس شرکت ها برای انتقال از فرابورس به بورس باید دارای سهام شناور آزاد، سرمایه لازم و حضور در فرابورس برای مدت زمان حداقل 6 ماه و شفاف شدن معاملات سهام باشند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مقررات این کار در حال نهایی شدن است، افزود: البته به جز این کار شرکت ها می توانند مستقیما وارد بورس شوند اما این کار شرایط دیگری دارد ولی از طریق فرابورس شرکت ها راحت تر می توانند وارد بورس شوند. کلیات این مقررات در هیئت مدیره مطرح شده و تا پایان هفته می تواند ابلاغ شود.

وی حداقل سرمایه در بازار دوم را 20 میلیارد تومان در تابلوی فرعی بازار اول را 50 میلیارد تومان و در تابلوی اصلی بازار اول بورس را 100 میلیارد تومان با همان فری فلوت های قبلی با تصویب این مقررات برای شرکت های مذکور عنوان کرد.

صالح آبادی با بیان اینکه اختیار معامله سهام و کالا در 6 ماه اول سال راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: مقررات بازار پایه فرابورس امسال تدوین و ابلاغ شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه شرکت ها موظف هستند که سهام خود را در بازار سرمایه معامله کنند که پیش بینی شده این کار در بازار فرابورس انجام شود.

وی با اشاره به طراحی بازار پایه فرابورس گفت: در این بازار هر شرکتی بدون اینکه در فرابورس پذیرش شده باشد می تواند سهام خود را در این بازار پایه معامله کند البته استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت پذیرش عملیاتی خواهد شد. در عین حال شرکت ها اگر پس از 6 ماه در نزد سازمان به ثبت نرسیده باشند و از ارائه اطلاعات نیز امتناع بورزند مجرم شناخته می شوند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه توسعه بازار اوراق مشارکت در سال جاری در دستور کار قرار دارد گفت: بر اساس بسته پولی سال جاری انتشار اوراق مشارکت امسال در شبکه بانکی ممنوع شده بنابراین بازار ثانویه آن را تشکیل داده ایم و این کار با همکاری بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می گیرد که زیرساخت های لازم نیز در این راستا فراهم شده است.

مبارزه با پولشویی

صالح آبادی از تدوین سه دستورالعمل و سه بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه کشور خبر داد و افزود: این دستورالعمل ها و بخشنامه ها به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال شده که پس از تصویب در شورا به بازار سرمایه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بحث دستورالعمل نحوه شناسایی معاملات مشکوک را یکی از نکات مهم این دستورالعمل عنوان کرد و گفت: هر گونه نقل و انتقال پول برای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در مرحله اول در بازار سرمایه پولشویی نداریم و این موضوع در تمام دنیا وجود دارد، دلیل آن را رد و بدل شدن پول از طریق بانک عنوان کرد و گفت: در این بحث لایه بندی ها مورد توجه قرار می گیرد که لایه اول آن بانک است و لایه دوم و .. بازار سرمایه است.

صالح آبادی یکی از برنامه های سازمان در سال جاری را اجرای برنامه پنجم در بحث ثبت شرکت های سهامی عام که 1500 شرکت را شامل می شود و کار بسیار سنگینی است اعلام کرد وگفت: اوراق مضاربه و مرابهه در کنار اوراق اختیار معامله از دیگر ابزارهایی است که در سال جاری در بورس راه اندازی خواهد شد.

بورس نفت و برق

وی از فراهم شدن زیرساخت های لازم برای راه اندازی بورس برق در کشور و همچنین انجام مطالعات لازم در این راستا خبر داد و گفت: زیر مجموعه های وزارت نیرو برای راه اندازی این بورس از آمادگی کامل برخوردار هستند اینکه دستورالعمل لازم در اولین جلسه آتی شورای بورس تدوین خواهد شد. آموزش کارگزاران برای بورس برق نیز به زودی انجام خواهد شد.

صالح آبادی با بیان اینکه تمام زیرساختهای لازم در بورس برای راه اندازی بورس نفت فراهم شده است، گفت: نفت کوره بر اساس تقاضای وزارت نفت پذیرش شد در این خصوص بازار سرمایه تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده و آمادگی معامله نفت کوره و نفت خام را دارد اما دوستان حوزه نفت باید نحوه ارتباط محاسبات خود را با خزانه مشخص کنند و مصوبات قانونی لازم را از دولت اخذ نمایند تا هر چه سریعتر نفت کوره و خام در بورس عرضه شود.

وی در خصوص معامله نفت روسیه در بورس کالا گفت: این کار در سطح کلان دو دولت در حال پیگیری است و دولتها در این خصوص باید به توافق برسند و در حد بورس نیست اما از نظر مکانیزم بورسی این کار عملیاتی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از نهایی شدن مقررات کال سنتر و ابلاغ آن طی دو هفته آینده خبر داد و گفت: در اجرای این برنامه قراردادی بین مشتری و کارگزار منعقد خواهد شد بر روی نرم افزارهای کال سنتر هم باید امضای دیجیتال قرار گیرد که اجرای این کار چند ماه به طول خواهد انجامید.

صندوق نیکوکاری

صالح آبادی با بیان اینکه به زودی راه اندازی صندوق نیکوکاری با اخذ مجوز از سوی سازمان نهایی خواهد شد، گفت: بر این اساس صندوق های خیریه در بازار سرمایه راه اندازی خواهند شد که اساسنامه و امیدنامه آن نیز در حال تنظیم است. ساختار این صندوق مانند سایر صندوق هاست اما سود آن برای سازمان بهزیستی برای پوشش افراد نیازمند خواهد بود.

به گفته وی صندوق های قابل معامله در بورس وفرابورس در بازار سرمایه در سال جاری کار خود را آغاز خواهند کرد همچنین به سراغ موضوع رتبه بندی موسسات در بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری خواهیم رفت و ضوابط و ارائه مجوز به آنها را مد نظر قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل صندوق تضمین معاملات بورس و کارگروهی برای آن خبر داد و گفت: ضوابط آن تا یک ماه آینده تدوین و ارائه خواهد شد.

وی در مورد حضور شرکت های تعاونی سهامی عام در بازار سرمایه کشور اظهار داشت: تاکنون شرکت های تعاونی سهامی عام که آماده ورود به بورس باشند را نداشته ایم زیرا این شرکت ها نوپا هستند و دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند اخیرا نیز کارگروهی توسط وزارت تعاون (دو نفر از وزارت تعاون) و سازمان بورس تشکیل شده و پتانسیل های حوزه تعاون در آن بررسی و ساز و کارهای حضور آنها در بازار سرمایه طراحی می شود. درعین حال سیستم معاملات در بورس بر مبنای حراج و عرضه و تقاضاست.

صالح آبادی در مورد مشکل ایجاد شده در نرم افزار معاملات بورس طی روز گذشته گفت: این موضوع کاملا طبیعی است و ممکن است که در سیستم معاملات مشکل فنی ایجاد شود و قطعا هیچ گونه ویروس دستکاری و عمدی در کار نبوده است.

سامانه پیشتیبان معاملات بورس می آید

وی گفت: ساز و کار جایگزین برای سامانه معاملاتی سازمان بورس پیشنهاد شده است که سامانه پشتیبان خواهد بود که در صورت ایجاد مشکل در سامانه فعلی سازمان بورس بتوانیم از سامانه جدید بهره برداری کنیم. این سامانه پشتیبان خریداری و نصب شده و آزمایش آن موفقیت آمیز بوده و به زودی عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دلیل تعیین ساعتی خاص برای انجام معامله در ساعتی غیر از ساعت معاملات بورس را باید از شرکت بورس سئوال کنید زیرا از اختیارات این شرکت است، گفت: اصرار برای انجام معاملات آتی به دلیل اینکه نرم افزار آن مستقل از نرم افزار معاملات سهام است نیز باید از شرکت بورس سئوال کنید.

صالح آبادی در مورد ادغام وزارتخانه ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه کشور گفت: ادغام وزارتخانه ها در راستای اجرای اصل 44 صورت گرفته و با تلفیق ها به سمت چابک سازی دولت حرکت می کنیم. هیچ گونه نگرانی نیز از این بابت در بازار سرمایه وجود ندارد و ادغام وزارتخانه ها اثر منفی بر بازار سرمایه ایجاد نمی کند.