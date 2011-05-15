یک آملی سرمربی تیم ملی کشتی عراق شد

قاسم سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیرزاد هفته گذشته قرارداد دوجانبه ای را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشور عراق با مسئولان کشتی این کشور امضاء کرده وازاین پس کشتی گیران این کشور را درمسابقات مختلف همراهی خواهد کرد.

وی از مبلغ قرارداد و مدت زمان آن با عراقی ها اظهار بی اطلاعی کرد.

دبیرهیئت کشتی آمل تصریح کرد: تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی عراق سال گذشته اردوی 10روزه ای را در شهرستان آمل با هدایت سعید شیرزاد داشتند.

سلحشور ادامه داد: در اردوی پارسال مسئولانی از کشتی عراق در آمل حضورداشتند وعملکرد فنی شیرزاد را زیرنظر داشتند.

وی تصریح کرد: سعید شیرزاد که از مربیان سازنده کشتی فرنگی کشور محسوب می شود، در سالهای آینده به طور حتم تیم ملی عراق درمسابقات بین المللی و آسیایی حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

دبیرهیئت کشتی آمل در علت تصمیم شیرزاد برای قبول سرمربیگری عراقی ها اظهار داشت: شیرزاد با هئیت کشتی آمل قراردادی نداشت و همه کشتی دوستان و کشتی گیران از زحمت های زیادی که این مربی با تجربه برای کشتی گیران این شهرستان کشیده به خوبی با اطلاع هستند.

سلحشور ادامه داد: هیئت کشتی هم بودجه واعتباری نداشت که بتواند این مربی را برای همیشه دراختیار داشته باشد ودراین مدت هم شیرزاد از خودش برای معرفی کشتی فرنگی واقعا ازخودگذشتگی کرد.

وی یادآورشد: از کشتی گیران شاخصی که می توان از آنها به عنوان شاگردان سعید شیرزاد نام برد، می توان به قاسم رضایی، محسن حاجی پو، محمدرضا اکبری و کشتی گیران دیگری ملی پوش اشاره کرد.