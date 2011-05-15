کارگاه آموزشی مدیریت تختهای بیمارستانی کشور در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: طی ابلاغ بخشنامه ای از وزارت بهداشت مبنی بر فعالیت مدیر تخت بیمارستانی در بیمارستانها ، نخستین کارگاه علمی کشور در این زمینه توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور روسا، مدیران، مسئولان اورژانس و مدیران تختهای بیمارستانی استان برپا شد.

دکتر نیما فداکار افزود: مدیر تخت بیمارستانی دارای اختیاراتی است که بر اساس آن درصورتیکه تخت در بخش مورد نیاز بیمار پر باشد، وی می تواند در صورت لزوم با در نظر گرفتن وضعیت بیماری و سایر عوامل موثر در سایر بخشهایی که تخت خالی دارند شرایط بستری را فراهم کند.

معاون مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: در این برنامه هدف تسریع کار بیمار، به وجود آمدن کمترین مشکلات و انتقال بیمار در اولین فرصت از اورژانسهای بیمارستانی به بخش مناسب است.

فداکار گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین دانشگاهی در کشور است که جهت رویکرد علمی و منطقی به پدیده مدیریت تختهای بیمارستانی اقدام به برگزاری سمیناری با حضور کارشناس ارشد اورژانس بیمارستانی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و متخصص و کارشناس طب اورژانس در شیراز کرده است.

وی افزود: راه حل های تسریع و پیگیری امور بیماران بستری در بیمارستانها و ساختار فیزیکی مناسب اورژانس بیمارستانی از دیگر موضوع هایی بود که در این سمینار مورد بررسی قرار گرفت.