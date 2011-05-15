زنگ موزه ها در مدارس چهارمحال و بختیاری زده می شود

کارشناس موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: زنگ موزهها در مدارس استان در روز 28 اردیبهشت ماه زده می شود.

ایمان نظری افزود: برنامه های از قبیل برپایی نمایشگاه اسناد مشروطه در قلعه جونقان، راه اندازی غرفه آش محلی، موسیقی محلی و تمنای باران در مجموعه های فرهنگی و تاریخی، برپایی ایستگاه نقاشی، مسابقه خاطره نویسی با موضوع روز جهانی موزه، اجرای زنده موسیقی محلی در قلعه چالشتر، برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع اشیاء مرمت شده در هفته میراث فرهنگی اجرا می شود.

وی هدف از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در موزه های استان چهارمحال و بختیاری در هفته میراث فرهنگی را حفظ میراث ماندگار استان و فرهنگ سازی در زمینه حفاظت و نگهداری میراث کهن در بین نسل جوان و پایه جامعه عنوان کرد.

کارشناس موزه های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه میراث فرهنگی یک مقوله بسیار گسترده و وسیعی است، بیان داشت: اگر ما آن را به برگزاری یکی دو برنامه محدود کنیم، در حق میراث گذشتگان مان ظلم کرده ایم.

وی یادآور شد: برنامه های این هفته از روز 28 اریبهشت ماه شروع و تا سوم خرداد ماه به طول می انجامد.