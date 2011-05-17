افتتاح 13 هزار واحد مسکن مهر پرند در شهریور

سعید صابونی در گفتگو با مهر در خصوص استعفای مدیرعامل شرکت مپسا، گفت: اطلاعی از استعفا ندارم اما پروژه 1100 مپسا مراحل پایانی ساخت را در پرند می گذراند و 900 واحد از این پروژه در نیمه اول خردادماه افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه مابقی واحدها در اولین فرصت افتتاح خواهند شد، افزود: پروژه صنعتی سازی مپسا قرار بود در 8 ماه تکمیل شود اما عدم آشنایی پیمانکاران، کارگران و تکنیسین ها برای این امر کافی نبود.

مدیرعامل شهرجدید پرند تصریح کرد: پروژه 1100 واحدی صنعتی سازی بصورت پایلوت به اجرا درآمد و راه برای صنعتی سازی در کشور هموار شد، ضمن آنکه دیگر پروژه های صنعتی سازی از سوی شرکت های ترکیه ای در شهرجدید پرند به اجرا درآمده است.

صابونی با اشاره به مسکن مهر، گفت: 13 هزار واحد مسکن مهر پرند در شهریورماه آماده افتتاح می شوند و خدمات رسانی این واحدها مانند آب و برق وگاز هم در حال انجام است.

وی در خصوص قیمت آپارتمانها در شهرجدید پرند، اظهار داشت: هم اکنون در پرند آپارتمانها از هر متر مربع 500 هزار تومان تا 650 هزار تومان به فروش می رسند.

مدیرعامل شهر جدید پرند افزود: قیمت خانه کمی گران تر است و تا هر مترمربع 800 هزار تومان به فروش می رسد، البته قیمتها در هر فاز متفاوت است.