به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد در مراسم تودیع هوشنگ علیمددی و معارفه امین متولیان مدیرعامل جدید انتشارات بینالمللی "الهدی" با اشاره به اینکه بیداری اسلامی نتیجه 8 سال ایستادگی مردم ایران در جنگ تحمیلی و حاصل خون شهدا است، گفت: کشورهای منطقه شرایط سال 57 انقلاب اسلامی ایران را دارند، با این تفاوت که مردم ایران در سال 1357 تجربهای که از آن استفاده کنند را در اختیار نداشتند اما امروز این امکان برای جهان اسلام وجود دارد که از تجربیات انقلاب اسلامی استفاده و به ایران اسلامی تکیه کند.
وی با تصریح اینکه نیازهای امروز جهان اسلام نیاز فکری است، افزود: انتشارات بینالمللی الهدی در فضای بیداری اسلامی باید تجربیات انقلاب اسلامی را تدوین یا آنچه که در ایران پیشتر تدوین شده را ساماندهی و به جهان اسلام عرضه کند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به پیشرفتهای مهم انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف، یکی دیگر از ماموریتهای انتشارات بینالمللی الهدی را معرفی ایران امروز دانست و افزود: در کنار معرفی دستاوردهای ایران امروز با توجه به تبلیغات منفی در مورد تشیع، حضور قرآنی و انتشار قرآن به زبانهای مختلف میتواند این تبلیغات را خنثی و فضا را تلطیف کند.
خرمشاد با تقدیر از زحمات علی مددی مدیرعامل سابق انتشارات بینالمللی الهدی یکی از کارهای ماندگار در دوره مدیریت وی را انتشار قانون اساسی به 40 زبان زنده دنیا دانست و گفت: در دوره مدیریت جدید باید در خصوص بازنشر و توزیع گستردهتر و هدفمندتر این اثر ارزشمند اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.
متولیان دانشجوی دکترای فلسفه علم است که در کارنامه مدیریت خود معاونت مناطق و همچنین مدیریت انتشارات موسسه همشهری را دارد.
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