  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

درچهار محال و بختیاری/

مزاحمتهای تلفنی90 درصد کاهش یافت

مزاحمتهای تلفنی90 درصد کاهش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری گفت: با نصب سیستمهای نمایشگر شماره تلفن، مزاحمتهای تلفنی در این استان تا 90 درصد کاهش یافته است.

علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه در حال حاضر به طور میانگین در ماه 36 مورد شکایت در رابطه با مزاحمت ثبت می‌شود که از این تعداد 16 درصد مربوط به داخلی شرکت مخابرات و تلفن‌های همگانی و 84 درصد مربوط به اپراتورهای دیگراست، اظهار داشت: مزاحمتهای تلفنی عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر آمار مزاحمتهای تلفنی نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری یافته است، افزود: مزاحمتهای تلفنی و در پی آن کنجکاوی برای پی‌بردن به هویت مزاحم، موضوعی است که در طول دوران اشتراک هر دارنده سیم‌کارت تقریبا و حداقل یکبار اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به واگذاری اینترنت پرسرعت به مدارس این استان، تصریح کرد: در این زمینه بستر مناسبی فراهم شده و ما نیز آمادگی شرکت مخابرات را برای واگذاری به آموزش و پرورش اعلام کرده‌ایم. 

کد مطلب 1312189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها