مزاحمتهای تلفنی90 درصد کاهش یافت

علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه در حال حاضر به طور میانگین در ماه 36 مورد شکایت در رابطه با مزاحمت ثبت می‌شود که از این تعداد 16 درصد مربوط به داخلی شرکت مخابرات و تلفن‌های همگانی و 84 درصد مربوط به اپراتورهای دیگراست، اظهار داشت: مزاحمتهای تلفنی عامل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر آمار مزاحمتهای تلفنی نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری یافته است، افزود: مزاحمتهای تلفنی و در پی آن کنجکاوی برای پی‌بردن به هویت مزاحم، موضوعی است که در طول دوران اشتراک هر دارنده سیم‌کارت تقریبا و حداقل یکبار اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به واگذاری اینترنت پرسرعت به مدارس این استان، تصریح کرد: در این زمینه بستر مناسبی فراهم شده و ما نیز آمادگی شرکت مخابرات را برای واگذاری به آموزش و پرورش اعلام کرده‌ایم.