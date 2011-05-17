علیرضا کریمی مدیر کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: یکی از فعالیت‌هایی که در این دفتر انجام می‌شود، نظارت بر تبلیغات کل کشور است، این تبلیغات شامل بخش‌های مختلف مانند تبلیغات محیطی، رسانه‌ای و شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: هیچ یک از شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی قانونی محسوب نمی‌شوند و در ایران دفتر ندارند، شبکه‌هایی که در کشورهای خارجی فعالیت دارند و از طریق گروهها و نهادهایی تغذیه می‌شوند که مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، معاند محسوب می‌شوند و تبلیغات در این شبکه‌ها غیرقانونی است.

مدیر کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری در تبلیغات این شبکه‌ها کمک به آنها است و ما اجازه نمی‌دهیم منابع مالی کشور در اختیار شبکه‌های معاند قرار بگیرد، موظفیم علیه موسسه‌هایی که کالاها و خدمات خود را از طریق این شبکه‌ها ارائه می‌دهند موضع‌گیری کنیم.

وی گفت: قانون همراه ما است و ممنوعیت برنامه‌سازی و هر گونه همکاری با این شبکه‌ها به شکل ماده قانونی وجود دارد، تا به حال هم با خاطیان مقابله شده، ابتدا اخطار به افراد داده می‌شود و در صورتی که تخلف تکرار شود، از طریق انتظامی و قانونی با خاطی برخورد می‌شود.

علیرضا کریمی درباره برخوردهایی که تا به حال با خاطیان شده گفت: موارد فراوانی داشته‌ایم که با متخلفان برخورد قانونی شده، درحال رصد کردن شبکه‌ها هستیم و افرادی که با این شبکه‌ها همکاری کنند، مجازات قانونی می‌شوند، بعضی از تبلیغات این شبکه‌ها مضر و خطرناک هستند مخصوصا در بخش علمی و بهداشتی عرضه محصولات مختلف در این شبکه‌ها زیان‌های مختلفی متوجه خانواده‌ها کرده است و اجازه نمی‌دهیم روح و جسم خانواده‌های ایرانی در بازی تجاری این شبکه‌ها اسیر شود.