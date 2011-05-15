پتروشیمی تبریز صدرنشین مرحله سوم شد/ پیراهن طلایی به سهرابی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان ظهر امروز یکشنبه در مسیر 50 کیلومتری (تایم تریل تیمی) نیل - اردبیل - سرعین برگزار شد که در نهایت تیم پتروشیمی تبریز با زمان 46 دقیقه و 38 ثانیه به مقام قهرمانی رسید.

تیم "میشی" ایتالیا هم با زمان 47 دقیقه و 22 در رده دوم ایستاد و تیم MTN آفریقای جنوبی با حدنصاب 47 دقیقه و 54 ثانیه عنوان سوم را از آن خود کرد.

در مجموع رده بندی تیمی سه مرحله تیم پتروشیمی تبریز با زمان 13 ساعت و 56 دقیقه و 18 ثانیه در رده اول ایستاد. MTN آفریقای جنوبی و "میشی" ایتالیا هم دوم و سوم هستند.

در رده بندی انفرادی تور، مهدی سهرابی توانست با زمان 4 ساعت و 38 دقیقه و 35 ثانیه در رده اول قرار گرفته و پیراهن طلایی را از رکابزن تیم "میشی" ایتالیا بگیرد. پیراهن کوهستان و امتیازی نیز همچنان برتن رکابزنی از قزاقستان است.

مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه در مسیر 120 کیلومتری سراب - تبریز برگزار خواهد شد.

بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان از 23 تا 28 اردیبهشت‌ماه با حضور 14 تیم خارجی و 6 تیم داخلی در سه استان شمال غرب کشور برگزار می شود.