  1. استانها
  2. فارس
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

قادری خبر داد:

پرواز مستقیم شیراز به بغداد راه اندازی می شود

پرواز مستقیم شیراز به بغداد راه اندازی می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه روابط استان فارس و شهر شیراز با سایر کشورها، از دو هفته آینده پرواز مستقیم شیراز به بغداد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر قادری ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: طبق هماهنگیهای صورت گرفته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان فارس از دو هفته دیگر پرواز مستقیم شیراز به بغداد را در هفته یک مرتبه راه اندازی خواهد کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر به فکر توسعه و افزایش پروازهای شیراز و استانبول نیز هستیم، یادآور شد: امروز پرواز مستقیم شیراز به استانبول را داریم و در تلاشیم که هواپیمایی آسمان نیز بتواند در این خط سرویس دهی مطلوبی را داشته باشد.

قادری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سرمایه گذاری را باید در این استان و شهر شیراز تقویت کرد به نقش اتاق بازرگانی اشاره و اضافه کرد: فرصت برای سرمایه گذاری در این شهر فراهم است و در این راه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز باید نقش اساسی را ایفا کند و با راه اندازی تشکلهایی بزرگ، پروژه های کلانی را در این استان تعریف کند.

وی تاکید کرد: اعضای اتاق بازرگانی نباید برای رفع مشکلات شخصی خود فعالیت کنند بلکه باید با استفاده از روشهای گوناگون سرمایه گذاران را برای حضور در این شهر و استان فارس تشویق کنند.

کد مطلب 1312195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها