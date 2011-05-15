پرواز مستقیم شیراز به بغداد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر قادری ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: طبق هماهنگیهای صورت گرفته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان فارس از دو هفته دیگر پرواز مستقیم شیراز به بغداد را در هفته یک مرتبه راه اندازی خواهد کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر به فکر توسعه و افزایش پروازهای شیراز و استانبول نیز هستیم، یادآور شد: امروز پرواز مستقیم شیراز به استانبول را داریم و در تلاشیم که هواپیمایی آسمان نیز بتواند در این خط سرویس دهی مطلوبی را داشته باشد.

قادری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سرمایه گذاری را باید در این استان و شهر شیراز تقویت کرد به نقش اتاق بازرگانی اشاره و اضافه کرد: فرصت برای سرمایه گذاری در این شهر فراهم است و در این راه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز باید نقش اساسی را ایفا کند و با راه اندازی تشکلهایی بزرگ، پروژه های کلانی را در این استان تعریف کند.

وی تاکید کرد: اعضای اتاق بازرگانی نباید برای رفع مشکلات شخصی خود فعالیت کنند بلکه باید با استفاده از روشهای گوناگون سرمایه گذاران را برای حضور در این شهر و استان فارس تشویق کنند.