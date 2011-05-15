راه اندازی پست فوری به تهران در هفت مرکز پستی کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تاکنون باجه های پستی چهارراه طالقانی، رجایی شهر، مهرویلا، حصارک، چهار راه دانشکده، فردیس و کمالشهر به سرویس پست فوری کرج به تهران مجهز شده اند.

همچنین سامانه تلفنی 193 نیز به سرویس یادشده مجهز شده است ضمن اینکه سرویس پست فوری کرج به تهران به تازگی در استان البرز راه اندازی شده است.

باجه های مرکز شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد نیز تا پایان ماه جاری به سرویس پست فوری مجهز می شوند.

طرز کار این سیستم به این صورت است که مرسولاتی که به صورت توزیع ویژه، از ساعت هفت صبح لغایت 11 ظهر تحویل این باجه های پستی شوند، در همان روز در اختیار گیرنده قرار می گیرد.

طبق پیش بینی ها با راه اندازی این سرویس فوری در کرج و سایر شهرستانهای استان البرز، می توان خدمات بهتری در زمینه پستی به مردم ارائه کرد.