کمیته امداد 300 هزار فرصت شغلی جدید در روستاها ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید گفت: در سال گذشته حدود 70 هزار طرح اشتغال توسط این نهاد مقدس در کشور اجراء شد که عمدتا در بخش‌های مختلف اشتغال شامل کشاورزی، دامپروری، صنعت، صنایع دستی، تولیدی و خدماتی بوده است و با اجرای این طرح‌ها تعداد 25 هزار خانوار از تحت پوشش خارج شده‌اند.

وی افزود: رشد حدود 120 درصدی پرداخت سرانه تسهیلات بانکی از 80 میلیون ریال به 200 میلیون ریال که منجر به ایجاد ثبات کاری و اتمام طرح‌های ناتمام اشتغال زایی می‌شود و خروج 70 هزار خانوار تحت حمایت از خدمات امداد در سال جاری و افزایش رشد اشتغال 300 درصدی برای مددجویان امداد در سال 90 از اهم برنامه‌های کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت است.

امید گفت: شورای عالی اشتغال کشور مصوب کرد، سهم تسهیلات بانکی کمیته امداد امام (ره) از 70 میلیون ریال به 150 میلیون ریال افزایش یابد. همچنین این شورا طرح‌های اشتغالزایی این نهاد مقدس را در روستاهای کشور مناسب دانسته و تصویب کرد و مقدمات اینکه کمیته امداد متولی طرح‌های اشتغال‌زایی و خودکفایی در سطح روستاهای سراسر کشور شود در حال انجام است که در این صورت با ایجاد 300 هزارفرصت شغلی در روستاها و 210 هزار فرصت شغلی از طریق پرداخت تسهیلات در داخل این نهاد جمعا 510 هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری ایجاد می‌شود.

وی منابع مالی اشتغال‌زایی توسط کمیته امداد را تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها، صندوق اشتغال نیازمندان کمیته، منابع عمومی بانک‌ها مانند عقود مشارکتی و بنگاه‌های زود بازده، کمک‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف کشور در جهت ایجاد اشتغال نیازمندان عنوان کرد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به نهایی شدن طرح تضمین تسهیلات توسط بانک‌های مختلف کشور از امضای تفاهم‌نامه‌های مربوطه در آینده نزدیک میان کمیته امداد و بانک‌های کشور خبر داد و تصریح کرد: این نهاد مقدس تمام ظرفیتهای خود را در جهت توانمند سازی مددجویان در سال 90 که توسط مقام معظم رهبری، مزین به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، به کار گرفته و سرپرست و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد توجه ویژه‌ای به این امر داشته و دهه چهارم خدمتگزاری در کمیته امداد ، دهه توانمند سازی نام گرفته است و انتظار این است که تمامی بخشهای ذیربط در داخل و خارج از این نهاد همکاری و تعامل لازم را جهت همکاری بیشتر به عمل آورند.