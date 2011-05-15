آمار کشفیات سرقت در قزوین رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان که ظهر یکشنبه در

استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با تلاش و همت نیروی انتظامی و حمایت های دستگاه قضایی استان میزان کشفیات سرقت در

قزوین رشد چشمگیری را نشان می دهد.

وی افزود: حدود 88 درصد انواع سرقت ها در استان قزوین سال گذشته کشف شد که این امر عملکرد مطلوب و مناسبی برای استان است.

صابری تصریح کرد: در بخش وقوع سرقت های کوچک نیز استان با افزایش هایی مواجه است که باید هرچه سریع تر برای مقابله با آن اقدامات جدی و اساسی صورت گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه این استان در وقوع سرقت نسبت به استان های دیگر کشور دو رتبه تنزل پیدا کرده است، گفت: این امر حاکی از بهتر شدن وضعیت استان در کشف جرائم سرقتی است.

صابری یادآور شد: موضوعی که در این جلسه پیگیری می کنیم تحلیل درست از وقایع مربوط به سرقت و ارائه راهکار مناسب

برای کاهش میزان آن است که یکی از عوامل مهم تحقق آن آموزش همگانی و فراگیر جامعه برای پیشگیری از سرقت است.