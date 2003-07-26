جورج اياكوو: خيلي خوشحالم كه در ايران هستم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي گفت: در بيست سال گذشته روابط ايران و قبرس خوب و دوستانه بوده است و يكسال پيش وزير خارجه شما از كشورمان ديدن كرد و سفر من به ايران پاسخي است به سفر وزيرامور خارجه ايران.

وزير امورخارجه قبرس با ابراز خوشحالي از نتايج خوب مذاكرات با آقاي خرازي افزود روابط و همكاري دو جانبه و همچنين مسايل مربوط به سازمانها و ارگانهايي كه ايران وقبرس در آن عضويت دارند مثل اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي در ديدار با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران بررسي شد و نتايج نيز رضايت بخش بود .

ايكاوو در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي مهر مبني بر اينكه با توجه به طرح كوفي عنان دبيركل سازمان ملل براي پيوستن قبرس متحد به اتحاديه اروپا آيا تلاش هايي براي رفع اختلافات سياسي با قسمت ترك نشين صورت گرفته است گفت : قبرس هم اكنون هم عضو اتحاديه اروپا است و اين درست نيست كه كوفي عنان در گزارش خود براي پذيرش قبرس در اتحاديه اروپا شرط قايل شده باشد. جرج ايكائو افزود در 16 آوريل امسال قبرس به اتحاديه اروپا پيوست و هيچ گونه مانعي براي عضويت كامل ما در اول ماه مي 2004 در اتحاديه اروپا وجود ندارد.

وزير امور خارجه قبرس تاكيد كرد : در سال 1999 در اجلاس (اي يو) در هلسينكي اتحاديه اروپايي اعلام كرد مسئله جمهوري قبرس بدون در نظر گرفتن مشكل قبرس حل مي شود و اين كشور به اتحاديه اروپايي خواهد پيوست. شرط پيوستن قبرس به اتحاديه اروپايي حل شدن يا نشدن اين مشكل نيست. همه ماكوفي عنان را به ابتكار در حل مشكل قبرس تشويق كرديم و آرزو داشتيم اين مشكل قبل از آوريل 2004 حل شود اما با كمال تاسف در 10 مارس قبرس ترك نشين طرح كوفي عنان را رد كرد و حاضر به مذاكره بر اساس طرح كوفي عنان نشد. تا كنون نيز هيچ گونه مذاكره اي بر اساس طرح كوفي عنان انجام نشده است . وي افزود دنكتاش رهبر قبرس ترك نشين هيچ قدمي در اين زمينه برنداشته است.