پاول : زمان آن فرار رسيده كه ايران به عراق كمك كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت بلومبرگ، كالين پاول وزيرامورخارجه آمريكا روزگذشته درتوقفي كوتاه دربرزيل برسرراه سفربه شيلي به خبرنگاران گفت : سوريه بيشترازايران درمسائلي مانند حفاظت ازمرزها براي جلوگيري ازورود جنگجويان به عراق همكاري كرده است و مذاكراتي رادر اين زمينه با دولت موقت عراق انجام داده است .



وي افزود : هر چيزي كه به بي ثباتي عراق يا بي ثباتي دولت اين كشور يا اقداماتي كه از سوي كشورهاي همسايه عراق انجام شود موجب به خطر افتادن نيروهاي ائتلاف خواهد شد كه سودي رادر برنخواهدداشت .

اين منبع خبري مي افرايد مقامات ايراني در كنفرانس بين المللي عراق كه در شرم الشيخ مصر برگزار خواهد شركت خواهند كه پاول آن را زمان كمك به عراق قلمداد كرد .



پاول خاطر نشان كرد : ما همان سطح از گفتگوهايي كه بين سوريه و دولت موقت عراق در جريان است را بين دولت ايران و دولت موقت عراق نداريم : براي من كمي مشخص شده است كه ايرانيها ممكن است كه درمرز عراق در حال رفت وآمد باشند .



وي با اشاره به اين مطلب كه ايران در جامعه شيعه عراق منافعي دارد گفت : من هيچ مدرك قاطعي كه نشان دهد ايران از كانديداهاي شيعه در انتخابات آتي عراق حمايت مي كند در دست ندارد. وي در ادامه بيان داشت كه اگر چنين چيزهايي نيز وجود داشته باشد مرامتعجب نخواهد كرد .



پاول بار ديگردر پايان خاطر نشان كرد اينك زمان آن فرارسيده ايران دست از دخالت در عراق بردارد .