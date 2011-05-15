به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان با بیان این مطلب افزود: طی سه روز آینده اسامی 27 بازیکن را جهت دو دیدار رفت و برگشت مقابل اوکراین اعلام خواهیم کرد و پس از برگزاری یک مرحله اردوی تدارکاتی چهار ملی پوش خط خواهند خورد چرا که ما بیش از 23 بازیکن نمی توانیم برای مسابقه با عراق اعزام کنیم و مطمئنا از بازیکنان خط خورده در اردوهای بعدی استفاده خواهیم کرد.

وی ضمن با اهمیت توصیف کردن استعدادیابی برای تیم امید و توجه ویژه کادر فنی به این امر اظهار داشت: با توجه به پشتوانه سازی تیم امید برای رقابت‌های حساسی که پیش روی‌مان قرار دارد موضوع استعدادیابی را در دستور کار تیم امید قرار داده‌ایم. برهمین اساس از محمد خرمگاه برای این ماموریت استفاده کرده‌ایم تا بتوان برترین و شایسته ترین بازیکنان را به اردوی تیم امید دعوت کنیم.

سرمربی تیم امید تصریح کرد: به جهت ارتباط و اطمینانی که به خرمگاه دارم، مطمئنم وی بدون در نظر گرفتن مسائل شخصی بهترین بازیکنان را برای تیم امید انتخاب خواهد کرد. به همین خاطر از او خواستم تا تمامی مسابقات لیگ‌ها را زیر نظر داشته باشد تا بازیکنان خوبی را در اختیار داشته باشیم.

منصوریان یادآور شد: متاسفانه به دلیل حساسیت دیدارهای پیش روی تیم امید، نمی توانم شخصا تمامی دیدارهای لیگ را زیر نظر داشته باشم برهمین اساس از خرمگاه خواسته‌ام تا بازیها را به طور کامل زیر نظر داشته باشد و در نهایت گزارش‌های خود را در اختیارمان قرار دهد.

وی در خاتمه تصریح کرد: خرمگاه در تمرینات تیم امید حضور داشته و از نزدیک به کادر فنی برای موفقیت تیم کمک می کند.