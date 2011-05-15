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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

خانه بهداشت روستای "تم تم آب" دهلران افتتاح شد

خانه بهداشت روستای "تم تم آب" دهلران افتتاح شد

دهلران - خبرگزاری مهر: خانه بهداشت روستای "تم تم آب" در بخش مرکزی دهلران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دهلران، فرماندار دهلران ظهر یکشنبه در این آیین گفت: این خانه بهداشت در زمینی با زیربنای 92 متر و با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی برای جمعیتی بالغ بر هزار و 200 نفر به بهره برداری می رسد.

بهزاد علیزاده با اشاره به شش خانه بهداشت روستایی در دست ساخت در سطح شهرستان دهلران گفت: برای این خانه های بهداشت هرکدام با 92 متر زیربنا و بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 850 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی واختصاصی دانشگاه علوم پزشکی هزینه می شود.

علیزاده گفت: بیمارستان شهرستان دهلران نیازمند به توسعه در بخشهای مختلف است.

وی عنوان کرد: جذب پزشکی متخصص نیز از دیگر نیازهای اصلی شهرستان دهلران در حوزه پزشکی است.

کد مطلب 1312201

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