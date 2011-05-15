خانه بهداشت روستای "تم تم آب" دهلران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در دهلران، فرماندار دهلران ظهر یکشنبه در این آیین گفت: این خانه بهداشت در زمینی با زیربنای 92 متر و با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی برای جمعیتی بالغ بر هزار و 200 نفر به بهره برداری می رسد .

بهزاد علیزاده با اشاره به شش خانه بهداشت روستایی در دست ساخت در سطح شهرستان دهلران گفت: برای این خانه های بهداشت هرکدام با 92 متر زیربنا و بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 850 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی واختصاصی دانشگاه علوم پزشکی هزینه می شود.

علیزاده گفت: بیمارستان شهرستان دهلران نیازمند به توسعه در بخشهای مختلف است.

وی عنوان کرد: جذب پزشکی متخصص نیز از دیگر نیازهای اصلی شهرستان دهلران در حوزه پزشکی است.