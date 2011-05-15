بالاترین سرانه ورزشی ایلام در شهرستان مهران قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی ظهر یکشنبه در شهرستان مهران اظهار داشت: سرانه فضاهای ورزشی شهرستان مهران 1.31 مترمربع است.

وی گفت: بالاترین سرانه استان در این شهرستان قرار دارد و هم اکنون در این شهرستان چهار پروژه روستایی شامل دو سالن ورزشی و دو زمین فوتبال و بازسازی کامل استخر سرپوشیده در دست اجراست.

مدیرکل تربیت بدنی سرانه ورزشی استان را 161 مترمربع اعلام کرد و افزود: باید برای رسیدن به هدف برنامه چهارم توسعه یعنی یک مترمربع در مجموع 156 هزار و 973 مترمربع فضای روباز و 67 هزار و 274 مترمربع فضای سرپوشیده در استان احداث شود.

فتاحی عنوان کرد: این در حالیست که در پایان برنامه پنجم به 1.2مترمربع سرانه برسیم که این مهم مستلزم احداث 30 زمین فوتبال و 77 سالن ورزشی است.

این مسئول با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان مهران و آب و هوای بسیار مطبوع آن در فصل زمستان این شهرستان را بهترین محل برای برگزاری اردوهای زمستانی تیمهای ملی دانست که با احداث یک خوایگاه ورزشی می تواند شرایط لازم را برای تحقق موضوع مهیا کرد.

