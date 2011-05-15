به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترکاشوند در دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه در تهران گفت: در بررسی های انجام شده، می توان دریافت که یکی از مهم ترین محورهای توسعه کشور به وی‍ژه در حوزه ورزش، پرداختن به زیر ساختها ست که به این مهم در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: امروزه توجه به زیرساختها در مقوله ورزش، دارای اهمیت فراوانی است چراکه با تقویت زیرساخت ها قادر خواهیم بود در عرصه های بین المللی رقابت کنیم.

ترکاشوند ادامه داد: هم اکنون در کشور بالغ بر 50 فدراسیون وجود دارد که نیازمند توجه دولت و ایجاد بسترها و امکانات مناسب برای حضور در عرصه های بین المللی هستند که ساخت ورزشگاه ها با امکانات مناسب می تواند پاسخگوی نیازهای ورزشکاران باشد.

ترکاشوند تصریح کرد:سازه ها در گذشته با مشکلاتی از قبیل هزینه های بالا ، پیچیدگی های اجرایی و استهلاک و هزینه نگهداری روبرو بودند که خوشبختانه با پیشرفت علوم سازه و توجه به سازه های فضا کار این مشکلات تا حدودی رفع شده و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز به عنوان اصلی ترین مخاطب سازه های فضاکار، وارد عرصه جدیدی شده تا بتواند از این سازه ها در ساخت ورزشگاه ها بهره گیرد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت توسعه و نگهداری اماکن در حال حاضر 340 پروژه و 8 دهکده المپیک را در دستور کار خود قرار داده است که اعتباری بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

ترکاشوند ادامه داد: ساخت ورزشگاه های بالاتر از 2 هزار و 500 نفر ظرفیت بر عهده شرکت توسعه و نگهداری اماکن بوده و نیز احداث ورزشگاه با ظرفیت 5 هزار نفر نیز جز مصوبات دولت در تمامی شهرستانهای استان تهران است.

وی افزود: امسال مطابق با بودجه مصوب سال 90 ، دولت یک درصد از اعتبارات دستگاه ها را که بالغ بر 180 میلیارد تومان است به سازمان تربیت بدنی اختصاص می دهد که در این صورت تا 3 سال آینده تمام پروژه ها تکمیل خواهد شد.