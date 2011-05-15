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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

کسب مقام سوم لیگ دسته اول کشور توسط تیم کبدی بانوان ایلام

کسب مقام سوم لیگ دسته اول کشور توسط تیم کبدی بانوان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: تیم کبدی بانوان ایلام مقام سوم مسابقات لیگ دسته اول کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره از مسابقات لیگ دسته اول بانوان کشور با حضور تیمهایی از کلیه استانها به میزبانی استان اردبیل در شهر سرعین برگزار شد و در این مسابقات، تیم کبدی بانوان ایلام موفق به کسب مقام سوم تیمی این دوره از مسابقات شد.

کمیته استعدادیابی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از دو بازیکن جوان استان ایلام جهت شرکت در مرحله دوم اردوی استعدادیابی منطقه پنج کشور که بمدت دو روز در استان کردستان برگزار می شود، دعوت بعمل آورد.

این دو بازیکن به نامهای سروش ناصری و امین هاشمی از چهرهای شاخص جوانان استان هستند که در اردوی استعدادیابی مرحله اول منطقه پنج کشور که در استان همدان برگزارشد، خوش درخشیدند.

فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران مهرداد پورشیب کاراته کای شایسته و ارزنده ایلامی بمنظور شرکت در انتخابی درون اردویی تیمهای ملی رده سنی زیر 21 سال که  در استان تهران مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار می شود، دعوت کرد.

 

 


کد مطلب 1312218

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