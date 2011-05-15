تصویربرداری "جنایت و مکافات" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری تله فیلم "جنایت و مکافات" دیروز شنبه 24 اردیبهشت‌ماه در خیابان جهان آرا و همچنین مترو ادامه داشت و سکانس‌های مربوط به بازی میسا مولوی از بازیگران اصلی فیلم تصویربرداری شد. تصویربرداری "جنایت و مکافات" طی روزهای آینده در منطقه پونک و اداره اگاهی مرکزی ادامه می‌یابد.



آتنه فقیه نصیری، میسا مولوی، مهدی سلطانی، رابعه اسکوئی، عباس شجاع، جمال خلیلی، روشنک گرامی، سیاوش قاسمی، ماریه تهرانچی، روح الله انصاری، علی کرمی، افشین مدنی‌زاده، جواد میرزائی، سهیلا زاهدی و... بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

عوامل "جنایات و مکافات" عبارتند از مدیرتصویربرداری: مجید صباغ بهروز، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزا محمدی، مدیرتولید: مسعود دلیری، صدابردار: مسیح سراج، دستیار اول و برنامه‌ریز: بهداد آوند امین، عکاس: افروز وزیرپور. این فیلم محصول شبکه چهار است.