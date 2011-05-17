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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

جشنواره موسیقی نواحی/

کنسرت "نوروز بزرگ" برگزار می شود

کنسرت "نوروز بزرگ" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "نوروز بزرگ" در تاریخ 29 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت هم نوازان تار و تنبک با عنوان "نوروز بزرگ" با هنرمندی مهدی فلاح صفا و حمید قنبری در دو بخش 30 دقیقه ای برگزار می شود.

لازم به ذکر است مهدی فلاح صفا نوازنده و مدرس تار و سه تار متولد 1354 در تهران فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی و دانشکده موسیقی است، وی نوازندگی تار و سه تار را زیر نظر داریوش پیرنیاکیان ، حسین علیزاده ، محمدرضا لطفی و شهرام اعتماد فرا گرفته است همچنین حمید قنبری نوازنده تنبک متولد سال 1353 در تهران نیز دیگر نوازنده این کنسرت خواهد بود وی سابقه حضور در ارکستر سمفونیک تهران به رهبری زنده یاد فریدون ناصری را نیز داشته است.

کد مطلب 1312223

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