کلاهبرداران 500 میلیارد ریالی در اردبیل دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی روستایی ظهر یکشنبه در جریان رسیدگی به پرونده این متهمان به خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه پلیس سایبری استان طی مدت کوتاهی راه اندازی شده، اما پنج پرونده مهم در این یگان باز شده که در یکی از آنها هفت کلاهبردار اینترنتی که تاکنون 500 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند، دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به کلاهبرداری و تخلفات خود اعتراف کرده اند، افزود: پرونده این متهمان که در حوزه ها و موضوعات مختلف اینترنتی کلاهبرداری کرده اند، پس از تکمیل به مراجع قضایی استان ارجاع خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان همچنین با اشاره به دستگیری یک کلاهبردار پیامکی در اردبیل اضافه کرد: در پرونده دیگر یک کلاهبردار پیامکی که بالغ بر ده هزار و 500 پیامک به شهروندان ارسال و بیش از سی میلیون ریال به صورت اینترنتی از مردم کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هدف اصلی از ایجاد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات را آرامش و امنیت کاربران در فضای مجازی عنوان کرد و ابراز داشت: شتاب سریع جوامع بشری و تبدیل جرایم از سنتی به صنعتی و پیشرفته نیازمند حضور جدی پلیس در فضای مجازی است تا امنیت و آرامش کاربران را در این فضا تامین کند.

روستایی با ابراز رضایت از عملکرد پلیس سایبری و فضای تولید و تبادل اطلاعات استان از کشب رتبه برتر این یگان در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: این یگان در این مدت کم عملکرد خوب و مطلوبی از خود نشان داده و جز یگانهای برتر کشور شناخته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با مشارکت و همکاری کاربران اینترنتی، شهروندان و پلیس بتوان فضای مجازی را از عناصر کلاهبردار و مجرمان پاک تا کاربران بدون دغدغه از این فضا استفاده بهینه ای داشته باشند.