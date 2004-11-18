دور جديد جنجالهاي رسانه اي و شانتاژهاي تبليغاتي مقامات آمريكا عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، باوجود اينكه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درگزارش سي ودو صفحه اي اخيرخود نوشت كه همه مواد هسته اي اعلام شده درايران شناسايي شده است و بنابراين چنين موادي براي فعاليتهاي ممنوعه مانند برنامه تسليحاتي بكار نخواهد رفت، ايالات متحده همواره ايران را متهم مي كند كه تلاش مي كند تا به سلاحهاي هسته اي دسترسي پيدا كند.



براساس اين گزارش، آمريكا درادامه سياست هاي خصمانه اش عليه كشورهاي منطقه قصد دارد تا پرونده فعاليت هاي هسته اي تهران را براي اعمال تحريم هاي اقتصادي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد اما ايران بارها درمحافل رسمي و غيررسمي اعلام كرده كه فعاليت هاي هسته اش درجهت صلح آميز است.

مقامات دولت آمريكا مي گويند ايران ظرف 3 تا 5 سال ديگر مي تواند به تكنولوژي سلاحهاي هسته اي دست يابد اما كارشناسان مستقل اين كشوركمتر از زمان اعلام شده را تخمين زده و مدعي شدند كه تهران كمتر اززمان اعلام شده مي تواند به سلاح هسته اي دسترسي پيدا كند.

درهمين راستا "جوزف سرنسيون " مديربخش كنترل وعدم گسترش سلاح هسته اي وابسته به دانشكده كارنگي صلح بين المللي دراين باره گفت : كارشناسان ناظربرسلاحها مدتي است كه تصورمي كنند درزماني كه ايران مي كوشد تا به فرآوري وتكنولوژي سلاحهاي هسته اي و موشكها دسترسي پيدا كند،هم اكنون تلاش خود را برروي گسترش تكنولوژي به طورجداگانه وتركيب كردن اين دومورد با يكديگرتمركز كرده است.

وي گفت: به نظرمي رسد كالين پاول تلويحا به اطلاعات جديدي اشاره مي كند كه مي گويد تهران تصميم گرفته تا موشكهاي خود را به كلاهك هسته اي مجهز كند اما تمام مقامات دولت آمريكا تصورشان براين است كه ايران قطعا براي اين اقدام تلاش مي كند.

اطلاعاتي را كه پاول مدعي است آنها را افشا كرده، درحالي مطرح مي شود كه هنوزكشمكش ميان آمريكا و آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سرفعاليت هاي هسته اي ايران ادامه دارد.

آژانس بين المللي انرژي كه اخيرا نتيجه تحقيقات دوساله خود را درخصوص فعاليت هاي صلح آميزهسته اي ايران منتشر كرده اعلام نمود تاكنون ايران هيچ گونه مواد هسته اي را براي توليد سلاح نظامي توليد نكرده .

علي رغم اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي احتمال وجود فعاليت هاي سري ايران را بعيد ندانسته اما گزارش آژانس درمورد ايران كه نوعي پيروزي براي تهران محسوب مي شود تلاشهاي آمريكا جهت ارجاع پرونده فعاليت هاي هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را ناكام گذاشت.

نتيجه مذاكرات اين هفته سه كشوراروپايي با ايران اين بود كه تهران متعهد شد از ابتداي 22 نوامبرغني سازي اورانيوم را به طوركامل به حال تعليق در آورد .

درواكنش به اعلام تعليق كامل اورانيوم ازسوي ايران ، يك مقام مسئول دولت آمريكا بلافاصله طي اظهاراتي اذعان كرد اين امر مانع ازآن مي شود كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست 25 همين ماه خود، پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد.

اين مقام دولت آمريكا همچنين گفت: درمقابل دولت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تلاش خواهد كرد تا از آژانس شوراي حكام اين تعهد را بگيرد كه اگر ايران توافق همكاري خود را زير پا گذاشت بلافاصله پرونده اش را به شوراي امنيت ارجاع دهد و اين درحقيقت استفاده ازمكانيزم ماشه اي است كه بسياري از دولتمردان آمريكا انتظار آن را مي كشند.